La Laguna dedica una semana al humanista José de Anchieta que unió Canarias y Brasil

La Casa Anchieta de La Laguna acoge del 16 al 19 de junio una nueva edición de la Semana Anchieta, un programa cultural y divulgativo dedicado a la figura de José de Anchieta, santo lagunero, humanista, escritor y una de las personalidades nacidas en la ciudad con mayor proyección internacional.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna y la Cátedra Cultural Padre Anchieta de la Universidad de La Laguna, se desarrolla en el marco de las IV Jornadas Anchietanas. También cuenta con la colaboración de la Hermandad de Caballeros y Damas de San José de Anchieta.

El programa de este año coincide con el 429 aniversario del fallecimiento de Anchieta, efeméride que se conmemoró el pasado 9 de junio. La actividad se trasladó una semana por la visita del Papa a la ciudad y se celebra en un momento relevante para el patrimonio vinculado al santo, con proyectos de restauración y musealización en marcha.

Un puente entre Canarias y Brasil

La Semana Anchieta vuelve a poner el foco en la relación histórica entre La Laguna y Brasil, así como en los vínculos culturales entre Canarias, Europa e Iberoamérica. El programa combina investigación académica, divulgación, creación artística y reflexión crítica sobre la vida y la obra de José de Anchieta.

Durante la presentación, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que Anchieta es una de las figuras laguneras con mayor dimensión internacional. El edil subrayó que su trayectoria trascendió fronteras y continentes, y lo definió como un puente entre pueblos, lenguas y culturas.

Cordobés señaló además que la programación refuerza la vocación de La Laguna como ciudad abierta y conectada históricamente con Iberoamérica. También recordó que Anchieta fue mucho más que un evangelizador: un humanista del Renacimiento, hombre de letras y de ciencia, y autor en latín, portugués y tupí.

La Casa Anchieta y el futuro centro de interpretación

La programación se celebra en la Casa Anchieta, inmueble en el que el santo vivió durante sus primeros años y que está declarado Bien de Interés Cultural. El Ayuntamiento trabaja en el futuro Centro de Interpretación del Padre Anchieta, un proyecto que busca convertir este espacio en un lugar de conocimiento, memoria y diálogo cultural.

Según explicó Cordobés, el Consistorio ultima los detalles técnicos y económicos para avanzar en la musealización del edificio. La actuación se desarrollará en dos fases y comenzará este año con una inversión inicial de 35.000 euros destinada a la creación de las primeras salas expositivas.

El futuro centro contará con espacios polivalentes, exposiciones temporales, recursos de realidad aumentada y virtual, además de fondos bibliográficos y etnográficos relacionados con Anchieta y con la historia de La Laguna. La intención municipal es que no sea un museo estático, sino un espacio dinámico vinculado a la divulgación cultural.

Mirada académica y reflexión crítica

El director de la Cátedra Cultural Padre Anchieta, Alejandro Fajardo, explicó que las Jornadas Anchietanas cumplen su cuarta edición con nuevas aproximaciones a la figura del santo. Este año, el programa profundiza en su obra epistolar, su relación con los pueblos indígenas y los aspectos más complejos de su actuación en Brasil.

Fajardo defendió la importancia de acercar a la ciudadanía el conocimiento generado desde la universidad. Según indicó, la colaboración entre la Cátedra, el Ayuntamiento y la Hermandad permite combinar rigor académico y divulgación.

Uno de los invitados destacados de esta edición es el historiador brasileño Paulo Roberto Pereira, académico de número de la Academia Carioca de Letras. Su intervención abordará la relación de Anchieta con los pueblos originarios y los debates sobre la esclavización en el Brasil colonial.

Pereira afirmó que la figura del santo solo puede entenderse si se atiende a todas sus dimensiones: la espiritual, la intelectual y la histórica. También recordó su vínculo personal con La Laguna a través del monumento al Padre Anchieta, ya que su suegro, el filólogo brasileño Celso Cunha, impulsó la comisión que llevó la escultura desde Brasil como gesto de hermandad entre ambos territorios.

Restauración del monumento al Padre Anchieta

La Semana Anchieta coincide con la reciente firma del convenio entre el Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna para restaurar el monumento al Padre Anchieta, obra del escultor brasileño Bruno Giorgi, realizada en 1960.

La intervención cuenta con un presupuesto municipal de 84.793,57 euros e incluirá una restauración integral, un programa de divulgación y un seguimiento científico bienal. El monumento está considerado uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y forma parte del patrimonio vinculado al santo lagunero.

El hermano mayor de la Hermandad de Caballeros y Damas de San José de Anchieta, Esteban Afonso, destacó que participar en esta Semana supone una forma de honrar la memoria del santo y mantener vivo su mensaje de encuentro y fraternidad. También resaltó la mesa redonda prevista para el viernes 19, centrada en la huella de Anchieta.

Un programa con conferencias, talleres y música

Martes 16 de junio

La Semana Anchieta comenzó el martes 16, a las 18:00 horas, con la apertura de las IV Jornadas Anchietanas y la conferencia inaugural del catedrático Fremiot Hernández, titulada La obra en prosa de José de Anchieta: las cartas. La sesión abordó la producción epistolar del santo y su papel dentro de la política de correspondencia de la Compañía de Jesús.

A las 19:00 horas se celebró el primer Taller de grafismo indígena, impartido por la naturalista y directora artística Lima de Oliveira. La actividad explora el grafismo de los pueblos originarios de Brasil como lenguaje simbólico y corporal.

Miércoles 17 de junio

El miércoles 17, a las 18:00 horas, tiene lugar la segunda sesión del Taller de grafismo indígena. La actividad tiene una duración de dos horas, no requiere experiencia previa ni inscripción, aunque cuenta con un límite de 15 plazas por orden de llegada. Está pensada también para familias, con edad mínima de 10 años y acompañamiento adulto para menores.

A las 20:00 horas, la Agrupación de Teatro de Filología de la ULL ofrecerá el recital poético El peregrino en su verso, dirigido por José Antonio Ramos Arteaga. La propuesta plantea un recorrido literario por la obra y la espiritualidad de Anchieta.

Jueves 18 de junio

El jueves 18, a las 19:00 horas, Paulo Roberto Pereira impartirá la conferencia Anchieta e a escravização do indígena, centrada en la relación del santo con los pueblos originarios y los debates históricos sobre la esclavitud en el Brasil colonial.

A continuación, a las 20:00 horas, el Cuarteto Camerata presentará el concierto In Manus Tuas, con obras de Haydn, Tomás Luis de Victoria y Arvo Pärt, junto a textos del propio Anchieta.

Viernes 19 de junio

El programa concluirá el viernes 19, a las 19:00 horas, con la mesa redonda La huella de Anchieta, organizada por la Hermandad de Caballeros y Damas de San José de Anchieta. Participarán el político, periodista e investigador histórico Domingo Medina; el profesor Antonio Hernández, impulsor de la declaración BIC de la escultura del Padre Anchieta; y el guionista, realizador y periodista Jorge Laguna.

Laguna compartirá su experiencia reciente en Brasil, donde ha documentado la peregrinación anual de los Passos de Anchieta, una ruta que une Vitória con la ciudad de Anchieta, en el estado de Espírito Santo. Su trabajo forma parte de un documental sobre la figura del santo y su relevancia en Brasil, con la colaboración de las áreas municipales de Cultura y Patrimonio Cultural.

Todas las actividades se celebran en la Casa Anchieta, situada en la plaza del Adelantado, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.