La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma

La plaza del Cristo de La Laguna acogerá este sábado, 20 de junio, la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el formato musical nacido en Puerto Rico y especializado en la difusión de la salsa contemporánea. La cita comenzará a las 20:00 horas, será de acceso libre y gratuito y forma parte de la X edición del Festival Latino de La Laguna.

El proyecto, liderado por el cantante y compositor puertorriqueño Norberto Vélez y producido por Gabriel Ramos, cruzará por primera vez el Atlántico para realizar en Tenerife una grabación oficial destinada a su canal de YouTube. La sesión llevará por título Pa’ La Laguna y reunirá a artistas de distintos territorios vinculados a la música latina.

Entre los nombres confirmados figuran Alain Pérez, Jeremy Bosch y Ronald Borjas, junto a Jota Ruiz, Sergio Tejera, Anaé y Carlos García. Vélez actuará acompañado por El Escuadrón de La Loma, la agrupación puertorriqueña responsable del sonido del formato original y que también respaldará a varios de los invitados.

Una cita salsera con acento internacional

Uno de los momentos destacados de la noche será la actuación del músico cubano Alain Pérez, que llegará a La Laguna con su propia orquesta desplazada desde Cuba para esta edición especial.

La programación incluirá también la participación del cantante canario Sergio Tejera, que presentará junto a su orquesta de Tenerife un repertorio centrado en la salsa romántica. Su actuación incorporará un homenaje a figuras representativas del género como Frankie Ruiz y el recientemente fallecido Willie Colón.

Cartel del Sesiones Desde La Loma / ED

Además, los DJs canarios José Brito y Julián Hernández, vinculados desde hace años al circuito latino y salsero de Tenerife, formarán parte del evento. A ellos se sumarán distintas academias de baile de La Laguna y de otros puntos de la Isla.

El formato que llega desde Puerto Rico

Sesiones Desde La Loma se ha consolidado como una plataforma digital de referencia para la salsa actual. Su propuesta combina interpretaciones en directo, arreglos musicales y colaboraciones con artistas de distintas generaciones.

Aunque la salsa es su eje principal, el proyecto también ha incorporado otros géneros de la música latina, como el bolero, el merengue y expresiones tradicionales del Caribe. Esa diversidad ha contribuido a ampliar su público y a reforzar su presencia en plataformas digitales.

La edición lagunera permitirá proyectar desde Canarias una producción musical con alcance internacional, al reunir en una misma sesión a músicos de Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Canarias.

Festival Latino de La Laguna

La llegada de Sesiones Desde La Loma se integra en la X edición del Festival Latino de La Laguna, una programación que refuerza la presencia de la música latina en el municipio.

La organización corre a cargo del Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la productora local Orilla Cultural. La cita se celebrará al aire libre en la plaza del Cristo y la entrada será gratuita hasta completar aforo.