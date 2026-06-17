Los centros de salud de La Laguna tendrán seguimiento municipal y sanitario
El Ayuntamiento y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife mantendrán un seguimiento periódico de las actuaciones y volverán a reunirse en tres semanas
El Ayuntamiento de La Laguna y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife han mantenido una reunión de trabajo para revisar la situación de los centros de salud del municipio y abordar posibles mejoras en la atención a la ciudadanía.
En el encuentro participaron el gerente de Atención Primaria de Tenerife, Juan José Afonso; el concejal responsable de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, Sergio Eiroa; y el concejal de Sanidad, Domingo Galván.
El objetivo de la reunión fue establecer una vía de trabajo estable entre el Consistorio y el Servicio Canario de la Salud (SCS) para analizar las necesidades detectadas en los centros sanitarios laguneros y estudiar en qué ámbitos puede colaborar la administración local.
Revisión de necesidades en los centros de salud
Durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los centros de salud y consultorios del municipio. También se analizaron incidencias trasladadas por ambas administraciones y posibles fórmulas de apoyo municipal en aquellas actuaciones que lo permitan.
Domingo Galván señaló que la reunión permitió poner sobre la mesa situaciones que afectan a los recursos sanitarios de La Laguna y estudiar posibles vías de actuación conjunta. El concejal de Sanidad destacó la importancia de ordenar prioridades para dar respuesta a las mejoras pendientes.
Seguimiento dentro de tres semanas
Las partes acordaron celebrar una nueva reunión dentro de tres semanas para evaluar el estado de las actuaciones y comprobar los avances logrados.
Sergio Eiroa explicó que este primer encuentro ha servido para abrir un canal directo con la nueva Gerencia de Atención Primaria. El edil defendió que la salud debe abordarse desde la cooperación institucional y avanzó que el Ayuntamiento continuará apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población.
Salud comunitaria y prevención
La reunión también permitió revisar acciones vinculadas a la salud comunitaria, un ámbito relacionado con la promoción de hábitos saludables, la prevención y la adaptación de las respuestas públicas a la realidad de cada barrio.
En La Laguna, este trabajo se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, que requiere la participación de centros sanitarios, profesionales, entidades sociales y recursos municipales.
Valoración de Atención Primaria
El gerente de Atención Primaria de Tenerife, Juan José Afonso, subrayó la importancia de mantener líneas de colaboración con las administraciones locales para avanzar en los proyectos previstos en los centros de salud y consultorios.
Afonso también puso en valor la labor diaria de los profesionales sanitarios que trabajan en el municipio y defendió que la cooperación entre instituciones debe orientarse a mejorar la atención que recibe la ciudadanía.
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