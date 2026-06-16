Una lámina firmada por el papa León XIV dará fe de su visita a La Laguna

La histórica visita del papa León XIV a La Laguna quedará para la posteridad en un documento que se custodiará en el Archivo Municipal, el más importante de Canarias desde el punto de vista de la archivística civil. El Ayuntamiento informó este martes de la iniciativa tras recibir la lámina de manos del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, cuatro días después del paso del pontífice por el municipio.

El Papa firmó el documento durante su visita a la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife, tras concluir el acto de la plaza del Cristo y recorrer en vehículo las calles Viana y San Agustín. Tras dirigirse a la ciudadanía desde el balcón de la sede episcopal, León XIV mantuvo un breve encuentro privado con el obispo de Tenerife, momento en que estampó su rúbrica sobre la lámina, según explicó el consistorio.

Valioso legado documental

El original pasará a formar parte del valioso legado documental que conserva el Archivo, que reúne fondos fundamentales en la historia de la isla y de la ciudad, como el manuscrito original de 1510 en el que la reina Juana de Castilla, ‘Juana, la Loca’, otorgó de su puño y letra el escudo de armas a la ciudad. La intención del Ayuntamiento lagunero es realizar una copia facsímil de la lámina firmada por el Papa para facilitar su difusión.

“Su Santidad el Papa León XIV visitó San Cristóbal de La Laguna el 12 de junio de 2026, final de su viaje apostólico a España. Las Islas Canarias recibieron al Santo Padre por primera vez en la Historia, y esta ciudad, edificada sin murallas, modelo para las ciudades coloniales de las Américas, y reconocida por ello como Patrimonio de la Humanidad, recogió su mensaje en defensa de la dignidad de todos los seres humanos, de acogida e integración a quienes emigran, y de la paz como aspiración política y exigencia moral, valores en los que San Cristóbal de La Laguna se reconoce y alienta desde su fundación”, reza el documento.

El documento firmado por el Papa. / El Día

“Cercanía y cordialidad”

“Tenemos que agradecer al Papa la cercanía y la cordialidad que ha demostrado en su histórica visita a San Cristóbal de La Laguna, y su mensaje en defensa de la dignidad humana”, expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. “Agradecemos, además, que tuviera a bien firmar este documento que viene a enriquecer los valiosos fondos de nuestro Archivo Municipal. Ahora puede parecer un gesto menor, al lado de la enorme cantidad de fotografías, vídeos y periódicos que han registrado su presencia en La Laguna, pero la historia demuestra que en el futuro este escrito será estudiado como un documento de valor excepcional”, añadió.

Por su parte, el obispo de Tenerife manifestó la “gran alegría de que el papa León XIV haya visitado la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, haya recorrido estas calles pudiendo comprobar ese cariño lagunero. Hoy entregamos este texto firmado por él”, en lo que supone “una página más para la gran historia de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y es un orgullo haber podido estar presente en ese momento tan importante".

Regalos para el pontífice

León XIV dejó esa lámina en la ciudad y se llevó un manuscrito de la reina Juana y la llave de la Ciudad Patrimonio. A través del Obispado de Tenerife, el alcalde le hizo llegar a León XIV dos regalos de la corporación municipal en recuerdo de la visita: una copia facsímil del documento de la reina Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, por el que otorgaba el escudo de armas a la ciudad, en aquel momento capital de la isla de Tenerife, y la llave de la Ciudad Patrimonio, una obra de plata única que conjuga el homenaje a la tradición barroca de la platería de estilo lagunero con una reinterpretación de la rosa de los vientos.

En la carta que acompaña a estos objetos, Gutiérrez recuerda que, “aunque San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada, y por ello fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, esta llave simboliza nuestro carácter de ciudad universal, hospitalaria y abierta al mundo”, y traslada al Papa “el profundo agradecimiento de toda la sociedad lagunera” por su visita y su “esperanzador mensaje en defensa de la dignidad humana”.

“Mensaje de paz y acogida”

El pasado viernes, el alcalde mantuvo que el municipio “se reconoce en el mensaje de paz y acogida al migrante” realizado por el papa León XIV en el marco de su histórica visita a Canarias, y última etapa del viaje apostólico a España. Agradeció, “en nombre de todos los laguneros, la visita del Papa a nuestro municipio”. Y agregó: “Con su presencia entre nosotros no solo ratifica el compromiso y solidaridad con las personas que migran, sino que reconoce el trabajo de acogida que la sociedad isleña lleva afrontando durante años”.

El regidor municipal consideró que el mensaje papal en defensa de la dignidad humana “da la razón a quienes defendimos desde el primer momento unas condiciones dignas y humanitarias con las personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas” y recordó que los centros ubicados en Las Canteras y Las Raíces llegaron a concentrar a más de 7.500 personas migrantes. “Puedo decir con orgullo que la sociedad lagunera estuvo a la altura”, dijo.