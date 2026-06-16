El Archivo Municipal de La Laguna custodiará el documento firmado por el papa León XIV

El Archivo Municipal de La Laguna custodiará la lámina firmada por el papa León XIV durante su visita a San Cristóbal de La Laguna, celebrada el pasado viernes. El documento fue entregado este martes al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y pasará a formar parte de los fondos históricos de la ciudad.

El pontífice rubricó la pieza en el Palacio de Salazar, sede del Obispado de Tenerife, tras el acto celebrado en la plaza del Cristo y el recorrido en vehículo por las calles Viana y San Agustín. Después de dirigirse a la ciudadanía desde el balcón de la sede episcopal, mantuvo un breve encuentro privado con el obispo, momento en el que estampó su firma.

Documento firmado por el papa León XIV que acredita su visita a La Laguna / E.D

El Ayuntamiento prevé realizar una copia facsímil de la lámina para facilitar su difusión pública, mientras que el original quedará conservado en el Archivo Municipal, considerado uno de los fondos documentales civiles más relevantes de Canarias.

Un documento de valor histórico

Luis Yeray Gutiérrez agradeció al Pontífice la cercanía mostrada durante su visita y el mensaje trasladado en defensa de la dignidad humana. El alcalde destacó que, aunque hoy la presencia del Papa en La Laguna queda reflejada en fotografías, vídeos y publicaciones, el documento firmado tendrá valor como testimonio histórico.

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, expresó la "gran alegría" que supuso la visita de León XIV a San Cristóbal de La Laguna y resaltó el cariño mostrado por la ciudadanía durante su recorrido por la ciudad. Para el prelado, la entrega de la lámina añade una nueva referencia documental a la historia de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El contenido de la lámina

El texto recuerda que León XIV visitó San Cristóbal de La Laguna el 12 de junio de 2026, al término de su viaje apostólico a España, y subraya que las Islas Canarias recibieron por primera vez en la historia al Santo Padre.

La lámina presenta a La Laguna como una ciudad edificada sin murallas, modelo para las ciudades coloniales de América y reconocida por esa singularidad como Patrimonio de la Humanidad. También recoge el mensaje del Papa sobre la dignidad de todos los seres humanos, la acogida e integración de las personas migrantes y la paz como aspiración política y exigencia moral.

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, junto al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez / ED

El Archivo Municipal y sus fondos

La nueva pieza se incorpora a un archivo que conserva documentos esenciales para la historia de Tenerife y de Canarias. Entre ellos figura el manuscrito original de 1510 por el que la reina Juana de Castilla otorgó de su puño y letra el escudo de armas a la ciudad.

Ese documento también estuvo presente en los obsequios que el Ayuntamiento hizo llegar a León XIV a través del Obispado de Tenerife. El Consistorio entregó al Papa una copia facsímil de la cédula de la reina Juana y la llave de la Ciudad Patrimonio, como recuerdo institucional de su paso por La Laguna.

Una pieza elaborada a mano

La iniciativa de preparar la lámina partió del técnico municipal Jesús Gil García, con el respaldo del director del Archivo Municipal, Daniel Melián. El área depende de la Concejalía de Presidencia, dirigida por Carla Cabrera.

El artista cordobés José Carlos Rubio Valverde se encargó de la ilustración y de la transcripción manuscrita del texto. Antes de la firma del Pontífice, el responsable del Centro de Restauración de Documento Gráfico del Ayuntamiento, Rafael Martín Cantos, supervisó el estado de conservación de la pieza.

La llave de la Ciudad Patrimonio

La llave entregada al Papa es una obra única de plata que combina la tradición barroca de la platería lagunera con una reinterpretación de la rosa de los vientos.

En la carta que acompañaba los regalos, el alcalde recordó que San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada y que esa condición contribuyó a su reconocimiento por la Unesco. Según el Ayuntamiento, la llave simboliza el carácter universal, hospitalario y abierto al mundo de la ciudad.