El Teatro Leal acogió la segunda edición de 'Laguna del misterio' con la grabación de 'Espacio en Blanco'

El Teatro Leal de La Laguna acogió este sábado, 13 de junio, la segunda edición de Laguna del misterio, una cita dedicada a la divulgación, los enigmas históricos y algunos de los grandes interrogantes vinculados a la conciencia humana.

El encuentro comenzó a las 19:00 horas y tuvo como acto central la grabación del programa de Radio Nacional de España Espacio en Blanco, dirigido y presentado por el periodista Miguel Blanco, una de las voces más reconocidas en España en el ámbito del misterio.

En esta ocasión, el programa contó con la participación del neurocientífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Álex Gómez-Marín, que abordó qué ocurre con la conciencia en las llamadas experiencias cercanas a la muerte.

Álex Gómez-Marín y el debate sobre la conciencia

La presencia de Álex Gómez-Marín aportó al encuentro una mirada científica sobre un tema que genera interés tanto en el ámbito de la investigación como entre el público general.

Junto a él participaron también otros investigadores, periodistas y divulgadores de Canarias, que analizaron distintos enigmas históricos y culturales en una velada planteada como un espacio de conversación, reflexión y divulgación.

‘Espacio en Blanco’, un clásico de la radio española

El programa Espacio en Blanco inició su trayectoria en 1983 en Radio Cadena Española y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los espacios radiofónicos más conocidos dedicados al misterio, la historia heterodoxa y los relatos vinculados a lo desconocido.

Durante más de tres décadas, el programa ha contado con especialistas nacionales e internacionales y ha abordado asuntos relacionados con experiencias cercanas a la muerte, fenómenos históricos, arqueología, viajes, espiritualidad, ciencia y testimonios personales.

Su director, Miguel Blanco, se ha convertido en un referente de este tipo de contenidos. A lo largo de su carrera ha visitado más de 140 países con el objetivo de investigar y divulgar grandes enigmas de la historia y de distintas culturas.

Un vínculo histórico con Tenerife

La presencia de Espacio en Blanco en Tenerife tuvo además un valor simbólico para los seguidores del programa. Uno de sus hitos más recordados fue la convocatoria, en 1989, de una alerta OVNI en el Parque Nacional del Teide, una iniciativa que reunió a más de 40.000 personas en un experimento radiofónico y social.

El programa grabado en La Laguna será emitido para toda España a través de Radio Nacional de España y también podrá escucharse fuera del país mediante Radio Exterior. Además, quedará disponible en formato podcast en la web de RNE.

Música y divulgación en la programación

La segunda edición de Laguna del misterio incluyó también actuaciones musicales que completaron la velada.

El artista gomero Juan Mesa formó parte del encuentro, junto al músico Resonance, que interpretó algunos temas de su último trabajo discográfico, Valediction.

La combinación de divulgación, radio en directo y música reforzó el carácter cultural de una cita que consolidó su presencia en la agenda lagunera.