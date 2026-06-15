El Ortigal, en La Laguna, techará este verano su cancha escolar tras años de espera

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Ortigal parece haber dejado atrás los escollos para techar su cancha. El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, apunta que los trabajos están adjudicados y que se iniciarán este verano. Se trata del último capítulo de una actuación que, como la del CEIP Las Mercedes, se ha demorado durante años.

Para entender lo ocurrido hay que retroceder en el tiempo. Cuatro centros docentes del municipio reivindicaron con insistencia obras de cerramiento en sus instalaciones deportivas para proteger a sus alumnos de las inclemencias del tiempo. Uno de ellos es El Ortigal. Los otros tres son el Camino Largo, el Camino de La Villa y Las Mercedes.

Lentitud y contratiempos

La historia más lenta y llena de contratiempos probablemente sea la del colegio de Las Mercedes. Pero este también parece tener una solución a la vista. Chinea detalla que ya está finalizado y aprobado el proyecto. “Estamos tramitando para sacar a licitación la ejecución de la obra”, manifiesta el político socialista.

Mientras que el Ayuntamiento aportará en El Ortigal dos terceras partes del coste y el Gobierno de Canarias, el resto (1,2 millones y 600.000 euros, respectivamente), la actuación de Las Mercedes se financiará a medias (cada una de las partes se ha comprometido a asumir unos 600.000 euros). De los sobrecostes en los materiales se encargará la institución local.

Paso relevante

Uno de los últimos datos que se conocieron de la cancha de El Ortigal era que la actuación había dado un paso relevante con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de los trabajos. Por entonces se indicó que, una vez que estuviesen en marcha las obras, la previsión era que se prolongasen doce meses.

Antes de aquello, en enero de 2025, el Ayuntamiento de La Laguna informó de que había aprobado un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias «para abordar las obras de techado y cerramiento de la cancha deportiva del CEIP El Ortigal y la construcción de un pabellón deportivo en el CEIP Las Mercedes». En aquella ocasión, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitaron los dos centros escolares.

Estrategia más amplia

Las acciones previstas en ambos centros forman parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de los colegios públicos del municipio frente a los efectos del calor, la humedad y las filtraciones. Según explica Ángel Chinea, durante los últimos meses la prioridad ha sido actuar sobre los problemas derivados de los temporales registrados durante el invierno.

Respecto a las medidas para combatir las altas temperaturas, Chinea detalla que el Ayuntamiento ha impulsado mejoras en elementos de protección solar ya existentes, además de la colocación de vinilos filtrantes capaces de bloquear hasta el 90% de los rayos solares más perjudiciales. Estas actuaciones, indica, contribuyen también a reducir la temperatura en el interior de las dependencias escolares.

Zonas de sombra

El concejal recuerda, además, la colaboración mantenida con la Consejería de Educación para la instalación de nuevas zonas de sombra, tanto artificiales como naturales. Otra de las líneas de trabajo impulsadas por el grupo de gobierno pasa por la creación de sombras naturales mediante la plantación de árboles.