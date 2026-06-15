La Laguna lleva su modelo de diálogo social al III Foro Económico y Social del Mediterráneo

El Foro Económico y Social de La Laguna participará esta semana en la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, un encuentro internacional que se celebrará en Barcelona y que reunirá a representantes institucionales, expertos, académicos y agentes sociales y económicos de distintos territorios.

La cita, presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, tiene como objetivo promover una reflexión compartida sobre los modelos de desarrollo de los territorios y su proyección de futuro. El encuentro pondrá el foco en la necesidad de avanzar hacia un crecimiento sostenible, equilibrado y socialmente justo, además de favorecer el diálogo entre instituciones y actores sociales.

La presencia lagunera permitirá al órgano consultivo municipal conocer experiencias desarrolladas en otros territorios y trasladar el trabajo impulsado desde San Cristóbal de La Laguna en materia de participación, análisis socioeconómico y construcción de consensos.

Un espacio para el diálogo y las propuestas

El III Foro Económico y Social del Mediterráneo se plantea como un punto de encuentro para debatir sobre los principales retos que afrontan las sociedades actuales. Entre sus ejes figuran la cooperación institucional, la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la cohesión social y la capacidad de los territorios para anticiparse a los cambios económicos y sociales.

La participación del Foro Económico y Social de La Laguna permitirá incorporar nuevas referencias y buenas prácticas a su trabajo ordinario, especialmente en asuntos vinculados al desarrollo local, el bienestar ciudadano y la planificación de políticas públicas.

El encuentro también servirá para intercambiar experiencias con otros órganos consultivos, entidades públicas, especialistas y agentes económicos y sociales.

Qué papel tiene el Foro Económico y Social de La Laguna

El Foro Económico y Social de La Laguna funciona como un órgano de participación y consulta municipal. Su finalidad es favorecer el debate, recoger aportaciones de distintos sectores y contribuir a la elaboración de propuestas que puedan ayudar a mejorar la toma de decisiones públicas.

En este sentido, su presencia en Barcelona se enmarca en una línea de trabajo orientada a reforzar el diálogo social y la cooperación institucional.

El Ayuntamiento lagunero defiende que este tipo de encuentros ayudan a mejorar la calidad del debate público y a consolidar un modelo de participación en el que tengan cabida las administraciones, el tejido económico, las entidades sociales y el conocimiento académico.

La Laguna compartirá su experiencia municipal

La participación en el foro permitirá también dar a conocer el trabajo que se viene desarrollando en La Laguna en materia de participación ciudadana, diálogo social y búsqueda de acuerdos entre distintos actores del municipio.

La nota municipal subraya que la presencia lagunera servirá para compartir iniciativas y proyectos vinculados al desarrollo económico, social y sostenible del municipio.

Aunque la convocatoria tiene una dimensión internacional, el objetivo para el órgano lagunero será también práctico: escuchar, aprender y trasladar al municipio ideas que puedan contribuir a afrontar mejor los desafíos locales.

Desarrollo sostenible y bienestar ciudadano

Uno de los conceptos centrales del encuentro será el de desarrollo sostenible, entendido no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también económico y social.

El foro mediterráneo busca favorecer la generación de propuestas con impacto positivo en la sociedad. Por ello, la participación de distintos territorios permitirá abordar problemas compartidos y posibles soluciones en materias como la planificación urbana, la actividad económica, la cohesión social, la innovación y la cooperación entre instituciones.

Desde La Laguna se valora especialmente la posibilidad de formar parte de un debate amplio, en el que participan responsables públicos y especialistas de diferentes ámbitos.

La asistencia al encuentro reafirma, según el órgano lagunero, el compromiso del municipio con la cooperación institucional, el aprendizaje continuo y la búsqueda de soluciones innovadoras para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y generador de bienestar.