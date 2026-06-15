La Laguna aumenta más de un 15% la recogida de envases y papel-cartón en 2026

El municipio de La Laguna cerró los cuatro primeros meses de 2026 con un aumento destacado en la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, dos de las principales fracciones del reciclaje doméstico.

Según la información facilitada por el área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, la recogida de envases ligeros alcanzó los 806.040 kilogramos entre enero y abril de 2026. En el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 696.050 kilos, por lo que el incremento fue del 15,8%.

La evolución también fue favorable en el caso del papel-cartón, con 1.198.270 kilogramos recogidos durante los cuatro primeros meses del año. Esta cifra supera los 1.025.550 kilos registrados entre enero y abril de 2025 y supone un aumento acumulado del 16,8%.

Enero, marzo y abril, entre los meses con mayores subidas

El crecimiento de la recogida selectiva no fue homogéneo en todos los meses, aunque la tendencia general fue positiva.

En el caso de los envases ligeros, los mayores incrementos se produjeron en enero, con una subida del 25,3% respecto al mismo mes del año anterior; en marzo, con un aumento del 17,7%; y en febrero, con un crecimiento del 13,9%.

En la recogida de papel-cartón, los datos más destacados se registraron en enero, con un incremento del 23%, y en abril, cuando la subida superó el 19%.

Fran Hernández destaca la implicación vecinal

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, valoró los datos y señaló que cada vez más vecinos y vecinas incorporan el reciclaje a su rutina diaria. "Estos datos reflejan que la separación selectiva forma parte ya del compromiso colectivo de La Laguna con la sostenibilidad y el cuidado del entorno", afirmó el edil.

Hernández vinculó además estos avances con la Escoba de Oro recibida esta semana por el municipio, uno de los principales galardones nacionales en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad.

Según el concejal, los buenos datos de reciclaje y la colaboración ciudadana en la separación selectiva fueron elementos clave para la concesión del premio.

Más de 2,2 millones de kilos de envases en 2025

Los datos de 2026 se apoyan en un ejercicio anterior que ya había dejado cifras relevantes. Durante todo 2025, La Laguna recogió 2.236.510 kilogramos de envases ligeros y 3.296.982 kilogramos de papel-cartón.

Estas cantidades sirvieron como base para la mejora registrada durante los primeros meses del presente año y muestran el peso creciente de la recogida selectiva dentro de la gestión municipal de residuos.

Refuerzo de contenedores y campañas de sensibilización

El área de Servicios Municipales prevé continuar con medidas orientadas a reforzar la red de contenedores, optimizar el sistema de recogida y promover campañas de información y educación ambiental.

Uno de los objetivos será mejorar la calidad de los residuos depositados, reduciendo la presencia de impropios, es decir, materiales que se introducen en contenedores que no les corresponden y que dificultan el proceso de reciclaje.

La concienciación ciudadana será una de las líneas de trabajo prioritarias para facilitar la separación selectiva en todos los pueblos y barrios de La Laguna.

Hernández subrayó que "avanzar hacia un municipio más sostenible es una tarea compartida" y defendió que cada pequeño gesto puede tener un impacto positivo en el presente y en el futuro del municipio.