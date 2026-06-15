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La Laguna abre el plazo de inscripción para sus actividades de verano dirigidas a mayores de 50 años

La convocatoria contempla 500 plazas distribuidas en diez rutas de transporte que cubrirán todo el territorio municipal

Un grupo de mayores en una actividad en la playa.

Un grupo de mayores en una actividad en la playa. / El Día

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La Laguna

El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna abre este martes el plazo de inscripción en los programas estivales ‘Bajamar, Crecimiento Personal 2026’ y ‘Punta del Hidalgo, Vivir el Entorno Natural 2026’, dos iniciativas dirigidas a personas mayores de 50 años empadronadas en el municipio que buscan fomentar hábitos saludables, el ocio activo y las relaciones sociales.

Las actividades se desarrollarán entre el 6 de julio y el 28 de agosto y aprovechando los entornos naturales del litoral lagunero “como espacios para la convivencia, el bienestar físico y emocional y el encuentro entre vecinos de los distintos pueblos y barrios del municipio.

Diez rutas de transporte

La convocatoria contempla 500 plazas distribuidas en diez rutas de transporte que cubrirán la totalidad del territorio municipal. De ellas, 250 personas iniciarán las actividades durante el mes de julio en Bajamar y rotarán a la Punta del Hidalgo en agosto, mientras que las otras 250 realizarán el recorrido inverso.

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El plazo de inscripción permanecerá abierto desde las 9:00 horas de este martes hasta las 23:59 horas del 24 de junio, exclusivamente a través del formulario telemático disponible en la página web municipal. Las solicitudes presentadas por cualquier otra vía no serán admitidas. Podrán participar las personas empadronadas en La Laguna y mayores de 50 años.

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