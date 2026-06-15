Formación y cultura para la igualdad: La Laguna celebra el mes del Orgullo

La concejalía de Igualdad y LGBTI del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para esta semana actos culturales, formativos y de concienciación ciudadana con los que se pretende celebrar el mes del Orgullo y “seguir reivindicando valores y derechos tan importantes como el respeto, la integración y la diversidad”.

La agenda arrancará el martes 16, a las 18:00 horas, en el Espacio Diverse, con una nueva entrega de los ciclos de palique, que en esta ocasión llevará por título ‘La A en el centro: visibilidad y derechos’. Al día siguiente, en el mismo local, se llevará a cabo un taller de Stand Up Comedy, que se extenderá desde las 18:00 a las 20:30 horas. Las plazas son limitadas y podrán solicitarse a través del enlace ‘www.diversascanarias.com’.

Encuentro sobre el colectivo

El jueves 18 de junio, a partir de las 18:00 horas, recogerá el testigo un encuentro dedicado a las diferentes realidades del colectivo trans bajo el título ‘Colores en Transición Pintars (se)’. El 19 de junio será una de las fechas destacadas dentro de esta agenda conmemorativa, gracias a la celebración de dos citas tan importantes como la Gala La Laguna Orgullosa (19 de junio, a las 21:30 horas) y el Queens La Laguna (a partir de las 23:00 horas). El resto de la semana se completará con otras propuestas, como un encuentro no mixto de identidades trans (20 de junio).