La Laguna conquista la Escoba de Oro nacional

La Laguna ha sido distinguida con la Escoba de Oro 2026, el máximo reconocimiento nacional en materia de limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad medioambiental, otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). El galardón sitúa al municipio entre los referentes españoles en calidad de los servicios públicos y reconoce una estrategia integral que ha permitido mejorar de forma significativa la limpieza urbana, el reciclaje, la concienciación ambiental y la participación ciudadana.

La obtención de este reconocimiento supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de La Laguna a través del área de Servicios Municipales, dirigida por Fran Hernández, y consolida una línea de actuación basada en la mejora continua, la innovación y la cercanía con la ciudadanía.

La Escoba de Oro es una de las distinciones más prestigiosas del ámbito medioambiental en España. Cada edición premia a aquellas administraciones públicas que destacan por la excelencia de sus servicios urbanos, la implantación de medidas sostenibles y la capacidad para mejorar la calidad de vida de sus vecinos mediante una gestión eficiente de los recursos municipales.

En esta ocasión, el jurado ha valorado especialmente el esfuerzo realizado por La Laguna, donde presta servicios la empresa Urbaser, para reforzar las infraestructuras destinadas al reciclaje, modernizar los sistemas de recogida de residuos y optimizar los servicios de limpieza viaria en todo el municipio. Asimismo, se ha tenido en cuenta la capacidad de la administración local para impulsar campañas de información y sensibilización dirigidas a fomentar hábitos más sostenibles entre la población.

Los servicios municipales desarrollan actuaciones diarias en barrios y pueblos de todo el municipio. / El Día

Según recoge el fallo, el reconocimiento ha sido concedido “por el refuerzo de los recursos e infraestructuras destinados a facilitar el reciclaje a la ciudadanía, la mejora continua de los servicios de limpieza y recogida de residuos, el incremento de los índices de reciclaje y el impulso de acciones de comunicación y concienciación ciudadana orientadas a fomentar hábitos más sostenibles y una mayor implicación vecinal”.

Además, se ha puesto especialmente en valor las iniciativas desarrolladas en materia de información, atención ciudadana, educación ambiental, seguimiento de los servicios y participación vecinal, aspectos considerados fundamentales para consolidar un modelo de ciudad más sostenible y comprometido con el entorno.

La relevancia de este reconocimiento adquiere una dimensión especial en un municipio como La Laguna. Con 81 barrios y pueblos distribuidos por un territorio amplio y diverso, mantener elevados estándares de limpieza y calidad urbana requiere una importante capacidad de planificación y coordinación. Desde el centro histórico declarado Patrimonio Mundial hasta los núcleos rurales, pasando por zonas residenciales, comerciales y costeras, los servicios municipales afrontan diariamente el reto de responder a realidades muy diferentes.

Durante los últimos años, el área de Servicios Municipales ha impulsado diversas actuaciones destinadas a reforzar la eficiencia de los servicios públicos, incrementar la presencia de recursos en la calle y mejorar la respuesta ante las demandas ciudadanas. La incorporación de nuevas herramientas, el refuerzo de medios materiales y humanos y la mejora de los canales de comunicación con la ciudadanía han permitido consolidar una evolución positiva que ahora recibe el respaldo de uno de los organismos de referencia del sector.

La atención ciudadana y las campañas de sensibilización ambiental forman parte de la estrategia reconocida por ATEGRUS. / El Día

Para el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, este galardón representa el reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado por trabajadores municipales, empresas concesionarias y ciudadanía.

“El premio pertenece a todas las personas que contribuyen cada día a mantener La Laguna más limpia y sostenible. Es el resultado del trabajo de muchos profesionales que desarrollan una labor fundamental para el bienestar de nuestros vecinos y también del compromiso de una ciudadanía cada vez más concienciada con el cuidado de los espacios públicos”, destaca.

Las campañas educativas desarrolladas por el Ayuntamiento, las acciones informativas sobre reciclaje y gestión de residuos, así como las iniciativas dirigidas a fomentar la participación vecinal, han contribuido a incrementar la conciencia ambiental y mejorar los resultados obtenidos en distintos indicadores relacionados con la sostenibilidad.

La Laguna se incorpora así al grupo de municipios españoles que han logrado convertir la sostenibilidad y la limpieza urbana en una de sus principales señas de identidad. Un reconocimiento que trasciende el ámbito institucional y que tiene una repercusión directa sobre la imagen de la ciudad, la calidad de vida de los vecinos y la percepción que visitantes y empresas tienen del municipio.

La entrega oficial de la Escoba de Oro tendrá lugar el próximo 10 de junio en IFEMA Madrid, dentro del marco de TECMA 2026, el principal encuentro nacional especializado en equipamiento, servicios urbanos y medio ambiente. El certamen reúne a administraciones públicas, expertos y profesionales de toda España para compartir experiencias, analizar tendencias y reconocer las mejores prácticas desarrolladas en el ámbito de la gestión municipal.

La presencia de La Laguna entre los municipios galardonados supone un motivo de orgullo para la ciudad y una confirmación de que las políticas desarrolladas durante los últimos años están dando resultados tangibles. Más allá del reconocimiento, la Escoba de Oro representa un estímulo para continuar avanzando en nuevas líneas de actuación relacionadas con la economía circular, la innovación ambiental y la mejora permanente de los servicios públicos.

Desde el Ayuntamiento insisten en que este premio no supone un punto de llegada, sino un impulso para seguir trabajando con la misma exigencia. El objetivo continúa siendo el mismo: construir una ciudad cada vez más limpia, sostenible, eficiente y comprometida con el bienestar de sus vecinos.