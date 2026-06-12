Luis Yeray Gutiérrez: “La Laguna se reconoce en el mensaje de paz y acogida al migrante de León XIV”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha manifestado que el municipio “se reconoce en el mensaje de paz y acogida al migrante” realizado este viernes por el papa León XIV en San Cristóbal de La Laguna, en el marco de su histórica visita a Canarias, y última etapa del viaje apostólico a España.

Luis Yeray Gutiérrez ha querido agradecer, “en nombre de todos los laguneros y laguneras la visita del papa a nuestro municipio. Con su presencia entre nosotros, no solo ratifica el compromiso y solidaridad con las personas que migran, sino que reconoce el trabajo de acogida que la sociedad isleña lleva afrontando durante años”.

El regidor municipal considera que el mensaje papal en defensa de la dignidad humana “da la razón a quienes defendimos desde el primer momento unas condiciones dignas y humanitarias con las personas que se juegan la vida para llegar a nuestras costas” y recuerda que los centros ubicados en Las Canteras y Las Raíces llegaron a concentrar a más de 7.500 personas migrantes. “Puedo decir con orgullo que la sociedad lagunera estuvo a la altura de las circunstancias y que los profesionales y especialistas en materia de integración llevaron a cabo un trabajo de atención impagable. Esa labor, que hoy continúa, es la que reconoce el papa con su presencia entre nosotros”, manifestó.

El papa León XIV, en la plaza del Cristo de La Laguna / Arturo Jiménez

El alcalde ha recordado que uno de los valores por los que San Cristóbal de La Laguna es Patrimonio de la Humanidad se debe a su condición de primera ciudad colonial española no fortificada. “Una ciudad de paz, abierta al diálogo y al encuentro, y ese es el otro gran mensaje que el papa León XIV nos deja en su visita a España”, asegura.

Comportamiento ejemplar

Por último, Luis Yeray Gutiérrez ha querido agradecer “el comportamiento ejemplar de las más de 20.000 personas que se han congregado este viernes en el centro de La Laguna para ver al papa, y el trabajo de todo el equipo de la Diócesis de Tenerife, con el obispo don Eloy Santiago al frente, así como a los cientos de voluntarios que llevan meses trabajando desde la oficina de la calle de La Carrera para que esta visita histórica haya transcurrido con total normalidad”.

Luis Yeray Gutiérrez formó parte de la comitiva que pasadas las 9:00 horas recibía a León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, y desde allí lo acompañó en su visita al Centro de Primeras Llegadas de Las Raíces, donde el papa pudo conocer de primera mano la realidad de las personas migrantes. Posteriormente, el alcalde se unió a toda la Corporación municipal que esperaba en la plaza del Cristo para asistir al acto que el Sumo Pontífice mantuvo con ONGs, entidades sociales y la ciudadanía.

Así ha sido el encuentro del papa León XIV con migrantes de Las Raíces / Andrés Gutiérrez

León XIV realizó a continuación en un pequeño vehículo un recorrido por las calles Viana y San Agustín, donde pudo saludar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables de la isla y a los miles de personas congregadas durante horas, hasta llegar al Palacio de Salazar, sede del Obispado de Tenerife, desde cuyo balcón dirigió unas palabras a los asistentes.

Luis Yeray Gutiérrez ha hecho llegar al Sumo Pontífice dos regalos de la Corporación municipal en recuerdo de la visita: un facsímil que reproduce el manuscrito original de 1510 por el que la reina Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, otorgó de su puño y letra el escudo de armas a la ciudad, en aquel momento capital de la isla de Tenerife; y la llave de la Ciudad Patrimonio, una obra de plata única que conjuga el homenaje a la tradición barroca de la platería de estilo lagunero con una reinterpretación de la rosa de los vientos. En la carta que acompaña a estos objetos el regidor municipal recuerda que “aunque San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada, y por ello fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, esta llave simboliza nuestro carácter de ciudad universal, hospitalaria y abierta al mundo”, y traslada al papa “el profundo agradecimiento de toda la sociedad lagunera” por su visita y su “esperanzador mensaje en defensa de la dignidad humana”.

Tras la misa celebrada en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde de La Laguna ha vuelto a encontrarse con León XIV, como parte de la comitiva de despedida nuestro país, y que ha estado formada por autoridades civiles, militares y religiosas y presidida por Su Majestad El Rey, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, desde donde partía el vuelo del avión papal rumbo a Roma.