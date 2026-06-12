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León XIV en La Laguna: la mañana en la que Aguere tocó el cielo

Miles de personas acuden al encuentro del pontífice en el casco histórico lagunero

El papa León XIV llega a la plaza del Cristo de La Laguna

El papa León XIV llega a la plaza del Cristo de La Laguna

Arturo Jiménez

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Domingo Ramos

La Laguna

Y el vehículo papal empezó a avanzar por la calle Viana. Ni rápido ni lento. Sin ningún tipo de cubierta. A su derecha, varios miles de personas. En las azoteas y balcones, más espectadores. Eran las 11:38 horas de una mañana soleada y de cielo limpísimo. El papa León XIV de pie, saludando, sonriente. Todo con un halo casi cinematográfico. Historia en directo. Pero no una historia pequeña y efímera, sino de esa otra que aparecerá en los libros. Era como si la Aguere episcopal, la de las procesiones, la que vive la tradición como un asunto de estado, hubiese tocado el techo (o el cielo) que sus vecinos más castizos siempre soñaron.

“Extraordinario”, “un lujo”, “un privilegio” o “un auténtico orgullo” eran las palabras a bote pronto, todavía con la resaca emocional del momento, de un grupo de espectadores que seguían el desfile desde una vivienda de la calle Viana. No se esperaban ver al papa tan cerca ni tampoco que se parase justo delante del inmueble. Lo hizo durante el recorrido desde la plaza del Cristo hacia la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife, antes de poner rumbo a Santa Cruz. Los “¡viva el papa!” y “¡viva León!”, entremezclados con aplausos, eran la banda sonora del desfile.

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