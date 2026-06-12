La Laguna instalará arcos y escáneres por la visita del papa León XIV: dónde estarán y cuándo

La visita del papa León XIV a La Laguna obligará a instalar arcos de seguridad y escáneres en dos puntos del casco histórico. Los controles de acceso se colocarán en la calle Nava y Grimón, a la altura del número 74, y en la plaza del Cristo, en el entorno del número 14.

La instalación supondrá el cierre temporal de Nava y Grimón, a la altura de Padre Anchieta, desde las 12:00 horas de este jueves. El corte permitirá el montaje de los arcos, escáneres, carpas, mesas y sillas necesarios para el dispositivo.

Estos elementos quedarán desmontados a partir de las 11:30 horas del viernes, una vez finalizada la parte central del acto y el paso del papa por el entorno del casco histórico.

Un acto con 2.500 personas en la plaza del Cristo

León XIV participará este viernes en La Laguna en un encuentro con las realidades de integración de las personas migrantes. El acto comenzará a las 10:10 horas en la plaza del Cristo, después de la visita del Pontífice al centro de acogida de Las Raíces.

Durante el encuentro, el Papa escuchará testimonios de personas migrantes y de trabajadores vinculados a la asistencia y acogida. Está previsto que asistan unas 2.500 personas, de las que aproximadamente 1.500 estarán sentadas y 1.000 permanecerán de pie.

El programa incluirá música, experiencias personales y momentos de reflexión, además de un canto tradicional peruano interpretado por la comunidad migrante de ese país.

Recorrido por el casco histórico

Tras permanecer aproximadamente media hora en Las Raíces, el papa accederá al casco histórico por el Camino de La Rúa y entrará en la plaza del Cristo mientras suena el himno oficial de la visita.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, dará la bienvenida al Pontífice. Después del acto, previsto hasta las 10:50 horas, León XIV saldrá por la calle Viana y continuará por San Agustín hacia el Obispado de San Cristóbal de La Laguna.

En ese trayecto podrá saludar a personas vulnerables, personas con diversidad funcional, usuarios de centros sociales y residentes de centros de mayores ubicados en el entorno. Tras un breve descanso en el Obispado, la salida hacia Santa Cruz de Tenerife está prevista sobre las 11:35 horas.

Cortes de tráfico y calles afectadas

Desde las 06:00 horas del viernes y hasta la finalización del acto quedará prohibida la circulación en numerosas calles del casco histórico y vías de acceso.

Entre las calles afectadas figuran Camino Las Mercedes, Las Peras, Concepción Salazar, Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto, Quintín Benito, avenida República Argentina, Adán Canónigo de La Catedral, Camino La Rúa, Seña Nicasia, Magistrado Campo Llarena, Quinteras, plaza del Adelantado, Santo Domingo y Padre Herrera.

Las restricciones de estacionamiento comenzarán antes. Desde las 23:30 horas del miércoles y hasta la finalización del acto del viernes estará prohibido aparcar en distintas zonas del entorno, entre ellas el parking anexo al Mercado Municipal, Camino Las Mercedes, Las Peras, Concepción Salazar, Camino La Rúa, Luisa Estany, La Gallardina, Camino El Cañaveral, Pintor José Aguiar, Pista Militar de San Roque, Ladera de San Roque, plaza del Cristo, Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta, plaza del Adelantado, Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera y Juan de Vera.

Servicios públicos, guaguas y taxis

Durante la mañana del viernes permanecerán cerrados al público el Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín, el Mercado Municipal y la Biblioteca Adrián Alemán de Armas.

El centro de salud del entorno del Cristo seguirá funcionando, aunque se verá afectado por las restricciones de acceso y movilidad.

El servicio de guaguas de TITSA en La Laguna tendrá cambios entre las 07:30 y las 12:00 horas, coincidiendo con los cortes en el entorno del Ayuntamiento, la calle Viana, el Obispado, Nava y Grimón y la plaza del Cristo.

La parada de taxis de la plaza del Adelantado se trasladará temporalmente a la calle Catedral durante el horario de las restricciones.