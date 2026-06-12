Guaguas y taxis en La Laguna por la visita del papa León XIV: líneas reforzadas, desvíos y paradas anuladas
TITSA aplicará una tarifa especial de un euro para quienes acudan a los actos del Papa y varias líneas sufrirán cambios por los cortes en el casco histórico
La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes, 12 de junio, provocará cambios en el transporte público de La Laguna, especialmente en las guaguas que circulan por el casco histórico, el entorno de la plaza del Cristo y los accesos al Intercambiador.
Durante toda la jornada, TITSA activará una tarifa especial de un euro por viaje para las personas que se desplacen con destino o regreso de los actos vinculados a la visita del Papa. Esta tarifa estará dirigida a usuarios que no dispongan de tarjeta Ten+ ni de bono residente. Para utilizarla, deberán avisar al conductor antes de pagar e indicar la expresión “Visita Papa”.
Líneas reforzadas por la visita del Papa
TITSA reforzará varias líneas en función de la demanda para facilitar los desplazamientos antes y después de los cierres previstos en la TF-5 y otras vías de acceso.
En el área metropolitana se prevé reforzar la 014, que conecta La Laguna con Santa Cruz por La Cuesta; la 015, entre La Laguna y Santa Cruz de forma directa; y la 020, entre el Aeropuerto Tenerife Norte y Santa Cruz.
También se reforzarán la 050, entre Punta del Hidalgo y La Laguna; la 122, entre Santa Cruz, Caletillas y Candelaria; las líneas 128/120, entre Santa Cruz, Candelaria y el Puertito de Güímar; y la 232, entre La Gallega y el Intercambiador de Santa Cruz.
Cambios en las líneas 030, 343 y 105
La línea 030 adelantará su salida de las 8:00 a las 7:55 horas. Además, se suspenderán los viajes de las 8:30 y 9:30 horas desde Puerto de la Cruz, así como los regresos de las 9:30 y 10:15 horas desde el Aeropuerto Tenerife Norte.
La línea 343 adelantará el viaje previsto para las 10:15 horas a las 8:00 horas, con el objetivo de evitar los cortes de la TF-5.
La línea 105 quedará suspendida entre las 8:00 y las 13:00 horas por el cierre de la Vía de Ronda TF-13.
Afecciones en las guaguas urbanas de La Laguna
El servicio de guaguas en La Laguna se verá afectado entre las 6:00 y las 12:00 horas, aproximadamente, por los cortes en el entorno del Ayuntamiento, la calle Viana, el Obispado, Nava y Grimón y la plaza del Cristo.
La línea 206 tendrá fuera de servicio en La Verdellada las paradas 2329 Escuela de Idiomas, 2636 Tradiciones Verdeñas, 1695 La Verdellada y 1696 La Salle. Además, al llegar a La Milagrosa, se desviará por Barcelona, Pablo Iglesias y San Benito, por lo que no realizará las paradas 1702 Plaza del Adelantado, 2541 Quintín Benito, 2492 Silverio Alonso y 2493 Lucas Vega.
Desvíos en las líneas 203, 204, 271, 274 y 275
Las líneas 203, 204, 271, 274 y 275 se desviarán por Paseo Oramas y San Benito hasta el Intercambiador de La Laguna.
En sentido Intercambiador, quedarán afectadas las paradas:
- 2060 Camino de Las Mercedes
- 2061 Madre del Agua
- 2062 Camino Las Peras
- 1364 Plaza del Cristo
- 1365 Tabares de Cala
- 1366 Deán Palahí
- 2632 Trinidad
- 2646 Trinidad 60
En sentido Anaga, las paradas afectadas serán:
- 1700 Leonardo Torriani
- 2535 Plaza San Cristóbal
- 1702 Plaza del Adelantado
- 2541 Quintín Benito
- 1363 Parque de La Vega
- 2039 Camino Las Peras
- 2040 Madre del Agua
- 2041 Camino de Las Mercedes
TITSA señala que las líneas 011, 012, 050, 051, 052, 054, 057, 076, 101, 203, 224, 253, 270, 274 y 275 mantendrán sus recorridos habituales. Si se produce colapso en los accesos al Intercambiador de La Laguna, finalizarán en la parada 2409 San Antonio y retomarán su salida en la parada 1723 Avenida La Candelaria.
Cambios en la línea 026
La línea 026, entre Santa Cruz y La Laguna, no prestará servicio en La Verdellada entre las 9:00 y las 11:00 horas.
En sentido descendente, entre La Milagrosa y Finca España, circulará como la línea 014, entrando por la avenida de Las Palmeras y dando servicio a Pueblo Hinojosa desde Finca España. En sentido ascendente, mantendrá su recorrido hasta Pueblo Hinojosa, donde dará la vuelta para salir por Las Palmeras hacia el recorrido de la 014 y retomar su itinerario en La Milagrosa.
En sentido La Laguna, quedarán fuera de servicio las paradas:
- 2345 Jorge Manrique
- 1740 Arturo Vergara
- 1698 Doctor Pasteur
- 2613 El Puente
En sentido Santa Cruz, no prestarán servicio las paradas:
- 2327 Padre Herrera
- 1697 Barrio Nuevo
- 2328 Arturo Vergara
- 2329 Escuela de Idiomas
- 2638 Córdoba
Paradas anuladas en las líneas 014 y 026 hacia Santa Cruz
Las líneas 014 y 026, en sentido Santa Cruz, accederán desde Cruz del Señor hacia avenida Islas Canarias, avenida Benito Pérez Armas, Tres de Mayo e Intercambiador.
Quedarán fuera de servicio las paradas 9209 Islas Canarias, 9294 Doctor Jiménez Díaz, 9295 Bélgica, 9296 San Sebastián y 9213 José Hernández Alfonso.
Taxis en La Laguna
La parada de taxis de la plaza del Adelantado será trasladada de forma temporal a la calle Catedral durante el horario de los cortes.
Las autoridades recomiendan consultar los cambios de TITSA antes de salir, acudir con margen suficiente y seguir las indicaciones del dispositivo de movilidad.
- La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
- La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
- La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias
- Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico
- Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
- La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico
- Visita del papa León XIV a Tenerife: estas son las calles de La Laguna que tendrán el acceso restringido