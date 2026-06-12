Guaguas y taxis en La Laguna por la visita del papa León XIV: líneas reforzadas, desvíos y paradas anuladas

La visita del papa León XIV a Tenerife este viernes, 12 de junio, provocará cambios en el transporte público de La Laguna, especialmente en las guaguas que circulan por el casco histórico, el entorno de la plaza del Cristo y los accesos al Intercambiador.

Durante toda la jornada, TITSA activará una tarifa especial de un euro por viaje para las personas que se desplacen con destino o regreso de los actos vinculados a la visita del Papa. Esta tarifa estará dirigida a usuarios que no dispongan de tarjeta Ten+ ni de bono residente. Para utilizarla, deberán avisar al conductor antes de pagar e indicar la expresión “Visita Papa”.

Líneas reforzadas por la visita del Papa

TITSA reforzará varias líneas en función de la demanda para facilitar los desplazamientos antes y después de los cierres previstos en la TF-5 y otras vías de acceso.

En el área metropolitana se prevé reforzar la 014, que conecta La Laguna con Santa Cruz por La Cuesta; la 015, entre La Laguna y Santa Cruz de forma directa; y la 020, entre el Aeropuerto Tenerife Norte y Santa Cruz.

También se reforzarán la 050, entre Punta del Hidalgo y La Laguna; la 122, entre Santa Cruz, Caletillas y Candelaria; las líneas 128/120, entre Santa Cruz, Candelaria y el Puertito de Güímar; y la 232, entre La Gallega y el Intercambiador de Santa Cruz.

Cambios en las líneas 030, 343 y 105

La línea 030 adelantará su salida de las 8:00 a las 7:55 horas. Además, se suspenderán los viajes de las 8:30 y 9:30 horas desde Puerto de la Cruz, así como los regresos de las 9:30 y 10:15 horas desde el Aeropuerto Tenerife Norte.

La línea 343 adelantará el viaje previsto para las 10:15 horas a las 8:00 horas, con el objetivo de evitar los cortes de la TF-5.

La línea 105 quedará suspendida entre las 8:00 y las 13:00 horas por el cierre de la Vía de Ronda TF-13.

Afecciones en las guaguas urbanas de La Laguna

El servicio de guaguas en La Laguna se verá afectado entre las 6:00 y las 12:00 horas, aproximadamente, por los cortes en el entorno del Ayuntamiento, la calle Viana, el Obispado, Nava y Grimón y la plaza del Cristo.

La línea 206 tendrá fuera de servicio en La Verdellada las paradas 2329 Escuela de Idiomas, 2636 Tradiciones Verdeñas, 1695 La Verdellada y 1696 La Salle. Además, al llegar a La Milagrosa, se desviará por Barcelona, Pablo Iglesias y San Benito, por lo que no realizará las paradas 1702 Plaza del Adelantado, 2541 Quintín Benito, 2492 Silverio Alonso y 2493 Lucas Vega.

Desvíos en las líneas 203, 204, 271, 274 y 275

Las líneas 203, 204, 271, 274 y 275 se desviarán por Paseo Oramas y San Benito hasta el Intercambiador de La Laguna.

En sentido Intercambiador, quedarán afectadas las paradas:

2060 Camino de Las Mercedes

2061 Madre del Agua

2062 Camino Las Peras

1364 Plaza del Cristo

1365 Tabares de Cala

1366 Deán Palahí

2632 Trinidad

2646 Trinidad 60

En sentido Anaga, las paradas afectadas serán:

1700 Leonardo Torriani

2535 Plaza San Cristóbal

1702 Plaza del Adelantado

2541 Quintín Benito

1363 Parque de La Vega

2039 Camino Las Peras

2040 Madre del Agua

2041 Camino de Las Mercedes

TITSA señala que las líneas 011, 012, 050, 051, 052, 054, 057, 076, 101, 203, 224, 253, 270, 274 y 275 mantendrán sus recorridos habituales. Si se produce colapso en los accesos al Intercambiador de La Laguna, finalizarán en la parada 2409 San Antonio y retomarán su salida en la parada 1723 Avenida La Candelaria.

Cambios en la línea 026

La línea 026, entre Santa Cruz y La Laguna, no prestará servicio en La Verdellada entre las 9:00 y las 11:00 horas.

En sentido descendente, entre La Milagrosa y Finca España, circulará como la línea 014, entrando por la avenida de Las Palmeras y dando servicio a Pueblo Hinojosa desde Finca España. En sentido ascendente, mantendrá su recorrido hasta Pueblo Hinojosa, donde dará la vuelta para salir por Las Palmeras hacia el recorrido de la 014 y retomar su itinerario en La Milagrosa.

En sentido La Laguna, quedarán fuera de servicio las paradas:

2345 Jorge Manrique

1740 Arturo Vergara

1698 Doctor Pasteur

2613 El Puente

En sentido Santa Cruz, no prestarán servicio las paradas:

2327 Padre Herrera

1697 Barrio Nuevo

2328 Arturo Vergara

2329 Escuela de Idiomas

2638 Córdoba

Paradas anuladas en las líneas 014 y 026 hacia Santa Cruz

Las líneas 014 y 026, en sentido Santa Cruz, accederán desde Cruz del Señor hacia avenida Islas Canarias, avenida Benito Pérez Armas, Tres de Mayo e Intercambiador.

Quedarán fuera de servicio las paradas 9209 Islas Canarias, 9294 Doctor Jiménez Díaz, 9295 Bélgica, 9296 San Sebastián y 9213 José Hernández Alfonso.

Taxis en La Laguna

La parada de taxis de la plaza del Adelantado será trasladada de forma temporal a la calle Catedral durante el horario de los cortes.

Las autoridades recomiendan consultar los cambios de TITSA antes de salir, acudir con margen suficiente y seguir las indicaciones del dispositivo de movilidad.