El Teatro Unión Tejina cumple 100 años a la espera de su rehabilitación definitiva

El Teatro Unión Tejina cumple este mes de junio 100 años de historia mientras espera por una rehabilitación que permita su adaptación a las necesidades técnicas y de accesibilidad del siglo XXI. El Ayuntamiento de La Laguna anunció este jueves que prepara junto a las asociaciones de este núcleo poblacional la celebración del centenario, pero esta instalación también ha sido objeto de discrepancias políticas en las últimas fechas.

El foco de los problemas es la necesidad de una intervención integral que permita modernizar el recinto. En concreto, se requieren inversiones para su rehabilitación, mejora de la accesibilidad universal, actualización de los sistemas escénicos y adaptación a criterios de eficiencia energética.

Recientemente, el concejal del Partido Popular (PP) Moisés Domínguez puso sobre la mesa la necesidad de que el grupo de gobierno del consistorio lagunero (PSOE-CC) reafirme los acuerdos institucionales sobre el futuro del inmueble. La iniciativa pone el acento en la necesidad de consolidar un marco de colaboración estable entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que permita dar continuidad a la hoja de ruta ya trazada para el edificio.

Valor simbólico del teatro

La propuesta del edil subraya, además, el valor simbólico del teatro como “motor de la actividad cultural y asociativa” de la Comarca Nordeste desde su creación en 1926, y recuerda que el inmueble ha sido objeto de distintas etapas de cierre y reapertura debido a su deterioro, pese a lo que ha mantenido una programación estable desde 2008 gracias al tejido asociativo local.

Entre los acuerdos que planteó Domínguez figura el respaldo al convenio de cesión del Cabildo de Tenerife al Ayuntamiento, al igual que el impulso de un proyecto integral de reforma que contemple la modernización del espacio escénico, la sostenibilidad del edificio y la mejora de su funcionalidad cultural.

Sin embargo, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo (PSOE), se mostró en contra de la iniciativa al considerar que Moisés Domínguez plantea compromisos que ya están asumidos. “Resulta llamativo que después del consenso alcanzado en el Cabildo de Tenerife en la última sesión plenaria se presente ahora una iniciativa que vuelve sobre cuestiones ya acordadas y que introduce elementos que no tienen nada que ver con lo establecido en dicha sesión, y que contribuyen precisamente a reforzar la necesaria coordinación institucional”, expresó.

"Estabilidad, certeza y lealtad"

“Creemos que el Teatro Unión Tejina necesita estabilidad, certeza y lealtad entre las administraciones, no debates paralelos sobre cuestiones ya existentes y que merece seriedad, continuidad y estabilidad institucional”, manifestó Del Castillo. El responsable de Cultura confía, en cualquier caso, en que el centenario suponga el “impulso definitivo” para la reforma del teatro. También recuerda que el convenio se prolonga cuatro años "en tanto el Cabildo acomete las obras de reforma previstas en el recinto, incluyendo la terminación de la caja escénica".

Fue en febrero de 2025 cuando el Cabildo anunció que ya se había materializado la cesión del espacio al Ayuntamiento de La Laguna, y afirmó que ya se habían invertido más de 2,6 millones de euros en el espacio escénico, además de la adquisición del inmueble y su equipamiento.

Para el aniversario que tiene lugar en estas fechas está prevista una programación de actos conmemorativos impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, que destaca el papel del teatro como “espacio escénico clave en la vida cultural y social de la Comarca”. En esa línea, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, resalta que “el último siglo en la vida de Tejina no se entendería sin el Teatro Unión”.

Programa de actos

El consistorio lagunero confirma la celebración de un amplio programa de actos que incluye propuestas culturales, musicales, teatrales y divulgativas durante los meses de junio y julio con el objetivo de rendir homenaje a un espacio que ha sido escenario de representaciones teatrales, conciertos, bailes populares, proyecciones de cine e incluso actividades deportivas a lo largo de su historia. El acto central tendrá lugar el 27 de junio, fecha exacta de su inauguración en 1926, con un espectáculo músico-teatral en el propio recinto, acompañado de un recorrido simbólico por el pueblo que evocará los antiguos paseos musicales.

El historiador Carlos García, en su reciente obra sobre la instalación titulada ‘El Teatro Unión, corazón cultural de Tejina. 100 años de historia’, recuerda que este nació como iniciativa vecinal en 1925, cuando Manuel Hernández González solicitó la construcción del edificio en el lugar conocido como El Ramal. Desde su apertura, el espacio se consolidó rápidamente como punto de referencia social y cultural.