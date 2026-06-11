Comienzan las obras de mejora del Polígono de Los Majuelos, en La Laguna

La mejora del Polígono Industrial de Los Majuelos ya tiene fecha de inicio: este mes de junio. La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para estas fechas el proyecto de adecuación, mejora y repavimentación de una de las principales áreas industriales del municipio.

Estas intervenciones se enmarcan en un convenio firmado entre la corporación local y el Cabildo de Tenerife para financiar entre ambas el presupuesto global de las obras, que rondará los 1,6 millones de euros. El plazo de ejecución será de ocho meses desde su comienzo.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que se trata de “una de las actuaciones más ambiciosas de este año”. Y añade: “Hablamos de un entorno con alta densidad de tráfico y grandes vehículos de reparto de mercancías transitando a diario por estas calles, lo cual supone un desgaste importante de la calzada”.

Aceras y barreras arquitectónicas

En materia de accesibilidad se ha proyectado la reconstrucción y ejecución de aceras, que serán ampliadas, y la eliminación de barreras arquitectónicas. “Todo ello en consonancia con los principios de inclusividad que se vienen promoviendo desde el Ayuntamiento a lo largo de los últimos años”, añade el consistorio.

En este ámbito de actuación también se construirá una rotonda. En concreto, estará en la intersección entre las avenidas de El Paso y Gandhi, para regular “de forma más eficiente” el flujo de vehículos y reducir los posibles conflictos de tráfico y garantizar un acceso “más seguro y ordenado” a esta área industrial.

En el apartado del alumbrado público se abordará una renovación integral de las luminarias de las calles Las Mercedes, Tenderete, Puntallana, Tijarafe, Fuencaliente, Garafía y Puntagorda, para sustituirlas por otras con sistemas de tecnología led “mucho más sostenibles y eficientes”.