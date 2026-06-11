El Charco de la Arena acude al Tribunal Constitucional en un nuevo intento de salvar sus instalaciones de la Punta del Hidalgo

La Sociedad Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la inadmisión del recurso de casación que interpuso frente a la sentencia de la Audiencia Nacional que ponía fin a su actividad, según anunció este jueves la entidad en una nota.

El colectivo niega que se vaya a producir la demolición de sus instalaciones con efectos inmediatos o que no se pueda acceder a ellas. “Las instalaciones de la Sociedad permanecen para uso de sus socios”, afirma. “Y así permanecerán hasta que se agoten las instancias judiciales: el Tribunal Constitucional y, llegado el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.