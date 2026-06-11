Baião de Duas lleva las raíces afrobrasileñas al Cool Moon Festival en La Laguna

El Cool Moon Festival continúa esta semana su programación en La Laguna con la actuación de Baião de Duas, el proyecto integrado por las artistas brasileñas Kadija Teles y Aninha Paschoal. El concierto tendrá lugar este jueves, a partir de las 20.30 horas, en el convento de Santo Domingo, dentro de la décima edición del certamen.

Afincadas en España, ambas intérpretes han creado una propuesta que revisita grandes clásicos de la música brasileña desde una mirada propia. A través de la voz, la percusión y el piano, el dúo trabaja con arreglos que ponen el acento en la riqueza rítmica de Brasil y en su relación con la herencia cultural africana.

El concierto será de entrada libre hasta completar aforo. La actuación se incorpora a una programación que reúne en Canarias a artistas de diferentes procedencias y tradiciones sonoras.

Un repertorio con samba de roda, ijexá, baião y maracatu

El repertorio de Baião de Duas transita por algunos de los géneros más representativos de Brasil. Entre ellos figuran la samba de roda, el ijexá, el baião y el maracatu, estilos vinculados a distintas regiones del país sudamericano y a la memoria cultural afrobrasileña.

Kadija Teles y Aninha Paschoal desarrollan una lectura contemporánea de esas tradiciones mediante nuevas combinaciones entre melodía, ritmo e improvisación. La percusión ocupa un papel fundamental en la propuesta, mientras que el piano y las voces completan un diálogo musical que permite mostrar diferentes matices de la cultura brasileña.

El formato del dúo favorece una interpretación cercana, basada en la interacción entre ambas artistas y en la combinación de sensibilidad, ritmo y creatividad.

Kadija Teles, pianista e investigadora

La pianista Kadija Teles inició su formación musical en Brasil y ha desarrollado una trayectoria internacional que la ha llevado a actuar en países como Estados Unidos, Finlandia y Portugal. Actualmente desarrolla una investigación doctoral centrada en la relación entre la música popular brasileña y el continente africano.

Ese trabajo académico conecta con el enfoque artístico de Baião de Duas, donde la música funciona también como vía para explorar los vínculos culturales entre Brasil y África.

Aninha Paschoal, percusión y cultura popular brasileña

Aninha Paschoal comenzó su recorrido artístico a través de la capoeira y del estudio de la cultura popular brasileña. Especializada en percusión y ritmos tradicionales, ha participado en distintos proyectos musicales en España y otros países europeos.

Su labor se ha centrado especialmente en la difusión de géneros como el forró, el maracatu y el chorinho, expresiones que forman parte del amplio mapa sonoro de Brasil y que también dialogan con el espíritu del proyecto que presenta junto a Kadija Teles.

El Cool Moon Festival celebra su décima edición

La actuación forma parte de la décima edición del Cool Moon Festival, una cita que durante el mes de junio reúne en Canarias a artistas de distintos países. El certamen mantiene una programación orientada al encuentro intercultural y al diálogo entre África, Europa y América a través de la música y otras expresiones artísticas.

La muestra cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, Promotur, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte y Teguise. Su programación se reparte por distintos espacios y municipios, con el objetivo de acercar al público propuestas vinculadas a la diversidad cultural.