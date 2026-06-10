La Laguna convierte sus escaparates en una ruta de arte para impulsar el comercio local

La Laguna vuelve a transformar parte de su tejido comercial en una galería abierta al público con una nueva edición de EscaparARTE, una iniciativa que combina cultura, creatividad y dinamización económica en la Zona Comercial Abierta del municipio.

La propuesta, que alcanza su séptima edición y la quinta que se desarrolla en La Laguna, reúne a alrededor de una veintena de establecimientos y artistas canarios. Las obras permanecerán expuestas hasta el 20 de junio, configurando una ruta cultural y comercial por distintos locales del centro histórico.

EscaparARTE está impulsada de forma conjunta por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial, con el objetivo de reforzar el atractivo del comercio de proximidad y dar visibilidad al talento artístico del Archipiélago.

Una ruta comercial con obras de artistas canarios

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que la iniciativa muestra cómo el comercio local puede convertirse en un espacio de encuentro con la cultura y la creatividad. Según señaló, este tipo de proyectos permite generar experiencias atractivas para quienes visitan la ciudad y, al mismo tiempo, contribuye a reforzar la actividad de los establecimientos.

La edil subrayó además que el área municipal mantiene su apuesta por propuestas que aporten valor añadido al comercio de proximidad, fomenten las compras en los negocios locales y ayuden a posicionar a La Laguna como referente comercial, cultural y turístico.

Además de la exposición de obras en los escaparates, la campaña incorpora una vertiente promocional. Las personas que realicen compras en los establecimientos adheridos podrán participar en el sorteo de varias piezas artísticas vinculadas al proyecto, una medida con la que se busca incentivar el consumo en el pequeño comercio.

Las obras expuestas también podrán comprarse

Las piezas que forman parte de EscaparARTE estarán disponibles para su adquisición por parte del público. Esta posibilidad favorece el contacto directo entre artistas, ciudadanía y tejido comercial, además de generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización para los creadores participantes.

De esta forma, los escaparates funcionan como espacios expositivos abiertos a la calle y permiten acercar la creación artística canaria a residentes y visitantes en pleno recorrido urbano por el centro de La Laguna.

Apoyo institucional a las Zonas Comerciales Abiertas

El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille Pomposo, incidió en la importancia de seguir impulsando actuaciones que contribuyan a dinamizar las Zonas Comerciales Abiertas del Archipiélago. En su valoración, La Laguna reúne condiciones especialmente favorables para este tipo de proyectos por la combinación de patrimonio histórico, atractivo turístico y fortaleza de su tejido comercial.

Mille Pomposo señaló que la cooperación entre administraciones públicas y sector empresarial permite desarrollar acciones capaces de generar actividad económica y enriquecer la experiencia de quienes visitan los municipios canarios.

En la misma línea, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, defendió que las Zonas Comerciales Abiertas deben seguir evolucionando con propuestas diferenciadoras que complementen la actividad comercial tradicional. A su juicio, EscaparARTE convierte calles y escaparates en espacios vivos, capaces de atraer público y crear nuevas oportunidades para los negocios.

Por su parte, Iván Pérez puso en valor la implicación del tejido comercial lagunero y afirmó que el proyecto se ha consolidado como una propuesta beneficiosa para la ciudad al unir comercio y cultura en una misma experiencia.