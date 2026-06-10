Inyección económica para la rehabilitación del Ateneo de La Laguna: el Cabildo aportará 200.000 euros

Nueva inyección económica para el Ateneo. El Cabildo de Tenerife aportará 200.000 euros para impulsar la reparación del edificio, que sufrió un incendio el 4 de octubre de 2019. Situado enfrente de la fachada de la Catedral de La Laguna y sede de una sociedad de honda historia, el recinto intenta desde entonces volver a la actividad.

El proyecto contará también con financiación del Ayuntamiento de La Laguna y del Gobierno de Canarias. “Es un edificio emblemático que sufrió en su momento un incendio que requiere de esta aportación para iniciar el proceso de rehabilitación”, indicaron desde la institución insular.

El pasado mes de febrero se conoció que la señera institución del casco histórico ya contaba con la autorización de la Gerencia de Urbanismo para desarrollar obras en el inmueble. Se trata de unos trabajos con un coste superior a los 1,6 millones de euros y centrados en la recuperación del edificio y en la instalación de un ascensor.

Búsqueda de apoyo económico

«Nosotros ya tenemos la licencia concedida, está todo bien y hemos pagado la fianza para empezar las obras», confirmó por entonces el presidente ateneísta, Claudio Marrero. Tras esta autorización se pusieron manos a la obra para garantizar el respaldo económico por parte de las administraciones. Marrero expresó que tenían la «predisposición» del Gobierno de Canarias y el «interés manifiesto y claro» del Cabildo de Tenerife, que ahora se ha materializado. Además, añadió que esperaban contar también con el apoyo del Ayuntamiento.

Marrero estimó en al menos dos años la duración de los trabajos una vez que comenzasen, aunque puntualizó que existían previsiones más optimistas por parte de los arquitectos. «Cabía la posibilidad de hacer algún tipo de reestructuración porque lo que está protegido es la escalera y la fachada, pero se ha optado por mantenerlo tal cual estaba», expuso sobre el tipo de actuación que se llevará a cabo.

El camino previo no fue sencillo. El Ayuntamiento de La Laguna apuntó en octubre de 2023 que la rehabilitación del inmueble no había podido salir adelante por los problemas detectados en el proyecto. Previamente ya habían aparecido dificultades. En particular, pasados pocos días del suceso se celebró un encuentro en las casas consistoriales laguneras. El Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias anunciaron que trabajarían conjuntamente para buscar una fórmula jurídica que facilitase la recuperación del edificio.