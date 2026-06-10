La banda M.I.5 lleva el ritmo del soul, el funk y el R&B al Teatro Leal de La Laguna

La Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna acoge este jueves, 11 de junio, a las 21.00 horas, el concierto de la banda M.I.5, que llega al municipio con el espectáculo Secret Service of Funk. La propuesta plantea un recorrido por la vertiente más rítmica y bailable del funk, el soul y el R&B, con un repertorio inspirado en algunos de los sonidos más reconocibles de la música negra.

M.I.5 está integrada por ocho músicos con trayectoria en escenarios y proyectos relacionados con estos géneros. Las voces de Brigitte Emaga, Sandra Tangerina y Alex Dee ocuparán un papel central en el espectáculo, acompañadas por una base instrumental formada por Sergio Cebrián a la guitarra, Bernat Hernández al bajo, Kevin Díaz al teclado y Rey Ponce a la batería.

MI5 Secret Service of Funk / E.D

El concierto combina la potencia vocal con una sección instrumental orientada al ritmo, una de las claves del funk. Bajo esa premisa, Secret Service of Funk apuesta por un formato dinámico, pensado para conectar tanto con quienes conocen el género como con quienes se acerquen por primera vez a este tipo de sonoridades.

Sergio ‘DiEbony’ Cebrián, al frente del proyecto

Al frente de M.I.5 se encuentra el guitarrista Sergio ‘DiEbony’ Cebrián, músico con una amplia trayectoria de estudio y desarrollo dentro del soul y el funk. Su trabajo se ha centrado durante décadas en el perfeccionamiento de un estilo marcado por el groove, elemento esencial en buena parte del sonido de la banda.

Noticias relacionadas

Cebrián ha participado en proyectos como Remembering Prince, Stanley ‘Chipper’ Cooke, junto a Bernat Hernández y Manu Guix, y O Mr Dynamite - James Brown Experience, formación dedicada al universo musical de James Brown. Además, ha impartido clases magistrales de funk tanto en Canarias como en Barcelona.