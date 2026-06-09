Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna da su primer paso formal. El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó por unanimidad la incoación del procedimiento de modificación sustancial plena de un documento de hace más de 20 años. Se trata de un acuerdo que activa un “proceso estratégico” para el futuro del municipio, según indicó este martes el Ayuntamiento.

“El voto favorable de todos los representantes políticos en el Consejo Rector refuerza la legitimidad del proceso y consolida un marco de trabajo estable para los próximos años”, sostuvieron desde el grupo de gobierno del consistorio lagunero. “Con este acuerdo, La Laguna activa oficialmente uno de los procesos de planificación urbana más relevantes de su historia reciente”, consideraron.

Si bien el contrato para la redacción del nuevo planeamiento fue adjudicado el 10 de marzo de 2026 y formalizado el 9 de abril, la contratación administrativa no activa por sí misma el procedimiento urbanístico, por lo que este acuerdo del Consejo Rector es el siguiente trámite, “además imprescindible”, para otorgar validez procedimental a los trabajos del equipo redactor y permitir la apertura de la consulta pública previa.

Inicio de la consulta pública

El paso que se ha dado ahora permitirá iniciar la consulta pública previa, elaborar el borrador del plan y el Documento Inicial Estratégico, y remitir el expediente al órgano ambiental insular, designado conforme a la delegación aprobada por el Pleno municipal en mayo de 2024, precisa el Ayuntamiento.

“Este acuerdo no es un trámite más, es el acto que pone en marcha, oficialmente, un proceso que será riguroso, participativo y alineado con los principios de sostenibilidad y cohesión territorial que marca nuestra Agenda Urbana Local”, manifiesta el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. Y es que el suelo rústico fue, en anteriores intentos de redacción de un nuevo plan, el elemento más controvertido. “Tras más de 20 años con un planeamiento que ya no responde a las necesidades actuales, damos un paso decisivo para planificar el futuro de La Laguna, con visión de largo recorrido, con seguridad jurídica y con la ciudadanía en el centro”, añade el regidor local.

Fue en febrero de 2025 cuando la Gerencia inició el expediente de licitación para la redacción del nuevo PGO, un proceso que culminó el 10 de marzo de 2026 con la adjudicación a una unión temporal de empresas. El contrato, con un presupuesto de adjudicación de algo más de 1,2 millones de euros (sin impuestos) y un plazo de ejecución de 45 meses, fue formalizado el 9 de abril.