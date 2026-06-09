La Laguna celebrará el 21 de junio la tercera Marcha Solidaria contra la LGBTIfobia

El Ayuntamiento de La Laguna ultima los preparativos de la tercera edición de la Marcha Solidaria contra la LGBTI+fobia, una cita participativa que se celebrará el próximo 21 de junio dentro del programa de actividades de La Laguna Orgullosa 2026.

La iniciativa está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD), en colaboración con la Concejalía de Igualdad y LGBTI del Consistorio lagunero. La marcha tendrá carácter no competitivo y busca visibilizar el respeto a la diversidad, la inclusión y la convivencia en el municipio.

La salida está prevista a las 11:00 horas desde la calle Obispo Rey Redondo, junto al Ayuntamiento de La Laguna. El recorrido será de 820 metros, con salida y llegada en el mismo entorno del casco histórico.

Inscripciones abiertas hasta el 20 de junio

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la web oficial del Organismo Autónomo de Deportes, en www.deportelagunero.com.

El plazo permanecerá abierto hasta el 20 de junio, día anterior a la marcha, o hasta completar las plazas disponibles. La cuota de inscripción será de ocho euros.

La recaudación se donará de forma íntegra a la Asociación TLP Impulso.

Una marcha participativa y solidaria

La Marcha Solidaria contra la LGBTI+fobia no se plantea como una competición deportiva, sino como una actividad abierta a la ciudadanía. Su objetivo principal es reunir a personas de diferentes edades y colectivos en torno a un mensaje común contra la discriminación.

El formato, con un recorrido corto, facilita la participación de vecinos, familias, colectivos sociales y personas que quieran sumarse a una jornada simbólica dentro de la programación municipal del Orgullo.

El Ayuntamiento destaca la consolidación de la iniciativa

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo, valoró que la marcha alcance ya su tercera edición. Según señaló, esta continuidad demuestra que se trata de una iniciativa consolidada y con capacidad para seguir creciendo.

Albelo destacó que la actividad permite sumar implicación ciudadana en torno a valores como la igualdad, el respeto y la diversidad.

El concejal de Igualdad y LGBTI, Dailos González, también resaltó la importancia de esta tercera edición. El edil señaló que cada nueva convocatoria supone un avance, tanto por el aumento de la participación como por la fuerza del mensaje que se quiere trasladar a la sociedad.

González defendió la necesidad de seguir trabajando en la erradicación de la LGBTI+fobia y en la construcción de espacios más inclusivos y seguros para todas las personas.

Un mensaje contra la discriminación

Con esta tercera edición, La Laguna refuerza una línea de trabajo orientada a sensibilizar a la población y promover el respeto a la diversidad.

La LGBTI+fobia engloba distintas formas de rechazo, violencia, acoso o discriminación hacia las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Por ello, administraciones públicas y entidades sociales insisten en la importancia de impulsar campañas de sensibilización, actividades comunitarias y espacios de participación.

En este caso, el Ayuntamiento combina el componente simbólico de la marcha con un fin solidario, al destinar la recaudación a una asociación.