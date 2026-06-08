Veinte puntos de recarga para vehículos eléctricos en La Laguna: estarán en el parque de La Vega, Princesa Yballa y El Cuadrilátero

La red de recarga de vehículos eléctricos de La Laguna sumará en los próximos meses 20 puntos. Los trabajos se desarrollan actualmente en el entorno del parque de La Vega, donde ya se han ejecutado las canalizaciones necesarias y se ha instalado la infraestructura eléctrica que dará servicio a las futuras estaciones, según informa el Ayuntamiento en una nota.

Esta actuación permitirá habilitar ocho nuevas plazas asociadas a cuatro puntos de recarga dobles de 11 kilovatios de potencia. La planificación municipal contempla, además, nuevas actuaciones en la zona de Princesa Yballa, en La Cuesta, donde se incorporarán otras ocho con características similares, así como una nueva instalación en el entorno de El Cuadrilátero que permitirá sumar cuatro plazas adicionales.

Estrategia progresiva

“La movilidad eléctrica ya forma parte de la realidad cotidiana de muchas personas y las administraciones tenemos la responsabilidad de facilitar las infraestructuras necesarias para que esa transición pueda realizarse con garantías y comodidad”, indica el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, y explica que esta ampliación responde a una estrategia progresiva de implantación de puntos de recarga en diferentes pueblos y barrios de La Laguna.

El edil afirma que el objetivo es que cualquier persona “pueda disponer de un punto de recarga próximo a su lugar de residencia, trabajo o visita”. Y agrega: “Estamos construyendo una red cada vez más amplia, equilibrada y accesible que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio”.

Varios meses de trabajo

Con las actuaciones actualmente en ejecución y las previstas para los próximos meses, La Laguna añadirá 20 nuevas plazas destinadas a vehículos eléctricos y alcanzará un total de 46 distribuidas por diferentes zonas del municipio. “Más allá de la instalación de nuevos puntos, estamos hablando de mejorar servicios públicos y de ofrecer alternativas que contribuyan a una ciudad más moderna, eficiente y preparada para los retos de los próximos años”, plantea Hernández.

La previsión municipal es que los trabajos actualmente programados concluyan a finales del verano, “permitiendo seguir reforzando una red pública que continúa creciendo de forma progresiva en distintos enclaves del municipio”.