Restauración de una escultura icónica de La Laguna: ya hay convenio para actuar sobre el Padre Anchieta

Buenas noticias para la escultura del Padre Anchieta en la víspera de su festividad, que tiene lugar este martes. El Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna (ULL) firmaron este lunes un convenio para abordar la restauración de una obra de 1960 y realizada por el artista Bruno Giorgi. Esto se produce después de que la pieza haya sido sometida a distintos estudios y análisis durante el último año y medio y de que se haya constatado “la necesidad de esta acción integral”.

El convenio aprobado contempla una intervención con un presupuesto municipal de 84.793 euros, ampliado respecto al estudio técnico inicial para incluir el seguimiento científico bienal en 2027 y 2028, documentación, supervisión continuada y medidas de protección avanzadas. “La universidad aporta, además, 6.875 euros destinados a divulgación científica”, precisa el consistorio.

La rúbrica de este proyecto contó con la participación del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la ULL, Francisco García; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el concejal Fran Hernández, y el cronista de la ciudad, Eliseo Izquierdo.

"Una tarea inaplazable"

“Este convenio es un paso decisivo para la conservación de una pieza monumental de primera categoría conocida en todo el mundo”, destaca Izquierdo. “Preservar este elemento icónico es una tarea inaplazable y una obligación que había que atender”, añade. Asimismo, recuerda que esta escultura fue un regalo del Gobierno de Brasil al pueblo de La Laguna, por lo que “pertenece a la propia ciudadanía”.

La firma se produjo en la víspera del 429 aniversario del fallecimiento de San José de Anchieta (9 de junio de 1597). “Esta coincidencia refuerza el sentido del acto, que se convierte en un homenaje institucional a una de las figuras más influyentes de la historia lagunera y canaria”, plantea el Ayuntamiento.

Fue en 2024 cuando se realizaron los estudios morfoquímicos que confirmaron la necesidad de intervenir. “La escultura presenta actualmente alteraciones superficiales propias de más de seis décadas de exposición al aire libre, aunque mantiene un núcleo metálico en buen estado”, asegura el Ayuntamiento. La restauración permitirá estabilizar pátinas, corregir patologías, recuperar la peana de granito y aplicar sistemas de protección duraderos.

Centro de interpretación

El anterior no es el único proyecto que se encuentra en marcha en torno al fundador de São Paulo. El de la Casa Anchieta, que será sede del futuro Centro de Interpretación del Padre Anchieta, se encuentra actualmente en tramitación administrativa y consolidará este espacio como “referente de divulgación y estudio”.