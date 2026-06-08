La Laguna y Teidagua impulsan la reutilización del agua y la eficiencia energética

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la empresa mixta Teidagua han reforzado su apuesta por una gestión más sostenible del agua, con proyectos centrados en la reutilización de recursos, la eficiencia energética y la protección del entorno natural.

Las iniciativas, difundidas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, buscan avanzar hacia un modelo más circular en el ciclo integral del agua. El objetivo es garantizar la disponibilidad y calidad de este recurso, reducir el impacto ambiental de la actividad y mejorar la capacidad del municipio para afrontar los efectos del cambio climático.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que la seguridad hídrica y ambiental es una prioridad para el territorio. Por ello, defendió la necesidad de seguir aplicando medidas que permitan una gestión sostenible de un recurso esencial para la población.

Un modelo más eficiente y circular

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, explicó que las actuaciones desarrolladas junto a Teidagua permiten avanzar hacia un modelo más eficiente, basado en el aprovechamiento de los recursos, la innovación tecnológica y la protección del entorno natural.

Estas líneas de trabajo buscan mantener los servicios incluso en situaciones críticas, como episodios de estrés hídrico, y reducir la contaminación y las emisiones asociadas al ciclo integral del agua. En un territorio insular, donde la disponibilidad de recursos naturales es especialmente sensible, la planificación resulta clave para la población, la agricultura, la industria y las administraciones públicas.

La EDAR de Punta del Hidalgo, proyecto destacado

Uno de los proyectos más relevantes es la modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo. Esta actuación incorpora un nuevo sistema que permite regenerar el 100% del agua tratada, con el objetivo de reutilizarla para riego agrícola en más de 90 hectáreas de la Comarca Nordeste.

La mejora beneficiará directamente a cerca de una veintena de agricultores y permitirá aumentar la capacidad de la estación, que pasa de 850 a 1.200 metros cúbicos diarios. Con este incremento, la instalación cubrirá las previsiones de esta zona del municipio para los próximos 20 años.

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, destacó que la gestión sostenible del agua es una herramienta esencial para afrontar los efectos del cambio climático. Según indicó, proyectos como la modernización de la EDAR permiten reutilizar recursos, mejorar la eficiencia de las instalaciones y reforzar la seguridad hídrica del territorio.

Menos emisiones y más biodiversidad

Dentro de su estrategia de mitigación del cambio climático, el Ayuntamiento y Teidagua impulsan medidas para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la huella ambiental de las instalaciones. Entre ellas figuran soluciones de eficiencia energética, valorización de residuos, recuperación de recursos derivados del tratamiento de aguas residuales y producción de energía renovable local.

La estrategia también incluye la transformación de instalaciones convencionales del ciclo del agua en infraestructuras verdes. Para ello, se prevén diagnósticos y planes de acción, mantenimiento ecológico de zonas verdes, eliminación del uso de fitosanitarios y control de especies invasoras.

Con estas actuaciones, La Laguna y Teidagua buscan que la gestión del agua no se limite al suministro y saneamiento, sino que incorpore también criterios de protección ambiental, adaptación al cambio climático y respeto a los ecosistemas insulares.