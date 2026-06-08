La Laguna renueva su apoyo a las Cruces de Mayo con una subvención de 15.000 euros

El Ayuntamiento de La Laguna ha renovado su apoyo a las Cruces de Mayo mediante una subvención de 15.000 euros a la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. La aportación forma parte de un convenio anual de colaboración impulsado por la Concejalía de Patrimonio Cultural para contribuir a la conservación, investigación y difusión de una tradición con más de cinco siglos de historia.

La ayuda se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026, que contempla más de 1,16 millones de euros en apoyo municipal a instituciones, colectivos y entidades vinculadas a la promoción cultural y al patrimonio material e inmaterial del municipio.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la firma del convenio refuerza el compromiso municipal con una manifestación cultural que forma parte de la identidad lagunera desde el siglo XVI y que continúa creciendo gracias al trabajo de vecinos, familias, colectivos y entidades.

Actividades de divulgación, rutas y exposiciones

El convenio permitirá financiar el programa anual de actividades de la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. Entre las acciones previstas figuran el pregón, jornadas divulgativas, rutas guiadas, exposiciones, actividades de investigación y propuestas de difusión en torno a las cruces participantes.

Cada año, más de 60 cruces forman parte del rutómetro municipal, una herramienta que permite acercar esta tradición a vecinos, visitantes y personas interesadas en conocer su presencia en diferentes puntos del municipio.

La edición de 2026, celebrada recientemente, ha confirmado la vitalidad de esta manifestación cultural, con un incremento de cruces inscritas y una participación vecinal en crecimiento, según destaca el Ayuntamiento.

Patrimonio, identidad y participación vecinal

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que la subvención forma parte de una estrategia municipal que entiende el patrimonio como un elemento de cohesión social, identidad y desarrollo cultural.

Según explicó, el convenio garantiza que la Asociación pueda continuar desarrollando un trabajo esencial para preservar y difundir el patrimonio inmaterial, además de acercar esta tradición a nuevas generaciones.

El presidente de la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna, Pedro Gutiérrez, agradeció el respaldo municipal y destacó que esta colaboración permite sostener una labor que se desarrolla durante todo el año e implica a decenas de familias, cofradías y colectivos de distintos barrios del municipio.

Para la asociación, cada cruz representa un gesto de identidad, memoria y continuidad histórica.

Más apoyo municipal a entidades culturales

El Área de Patrimonio Cultural gestiona este año más de 470.000 euros en subvenciones destinadas a entidades que desempeñan un papel relevante en la conservación del patrimonio lagunero.

Entre las beneficiarias se encuentran la Junta de Hermandades y Cofradías, la Fundación CICOP, la Cátedra Iberoamericana de Rutas Culturales de la Universidad de La Laguna, la Asociación Cultural El Castrejón de Geneto y el Obispado de Tenerife.

A estas aportaciones se suma una línea municipal de 180.000 euros para ayudas a la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial, cuya convocatoria para presentar solicitudes se ha abierto recientemente.

Además, el Ayuntamiento mantiene un programa más amplio de subvenciones culturales y patrimoniales, con un respaldo de casi 700.000 euros anuales. Entre las entidades incluidas figuran el Ateneo de La Laguna, la Asociación Corazones de Tejina, el Instituto de Estudios Canarios, la Librea de Valle de Guerra, la Asociación Cultural de los Reyes Magos de Tejina, el Orfeón La Paz, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Centro de la Cultura Popular Canaria, asociaciones socioculturales como El Pico, Calle Abajo y Calle Arriba, la Asociación de Belenistas, la Asociación de Antiguos Alumnos de la ULL y la Fundación Los Sabandeños, entre otras.

Con esta firma, el Ayuntamiento busca reforzar el trabajo de las entidades que mantienen vivas las tradiciones laguneras y contribuyen a la proyección cultural del municipio.