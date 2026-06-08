La Laguna felicita a la Librea de Valle de Guerra tras lograr el título de Fiesta de Interés Turístico Regional

El Ayuntamiento de La Laguna ha recibido a representantes de la Asociación Cultural Amigos de la Librea de Valle de Guerra tras la reciente declaración de esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Regional. El reconocimiento supone un nuevo respaldo institucional a una de las expresiones culturales, históricas y religiosas más arraigadas de la comarca nordeste del municipio.

La Asociación y el Ayuntamiento han trabajado de forma conjunta durante los últimos años para lograr este distintivo para el auto sacramental de la Librea, una escenificación popular vinculada a la batalla de Lepanto de 1571 y a la participación de soldados canarios liderados por el capitán Francisco Díaz Pimienta.

Un reconocimiento para Valle de Guerra

El acto de recepción contó con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y de varios miembros del Gobierno municipal. El regidor trasladó la felicitación de la sociedad lagunera al pueblo de Valle de Guerra por la defensa de su patrimonio cultural e inmaterial.

Gutiérrez destacó el esfuerzo colectivo que permite mantener viva esta representación año tras año y trasladó a la Asociación la propuesta de organizar un acto de celebración en Valle de Guerra para compartir el reconocimiento con todos los vecinos y vecinas.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, también agradeció la implicación del pueblo en la conservación de esta tradición, que ha ido ganando presencia más allá de la comarca nordeste.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Librea, Guillermo López, expresó la alegría del pueblo por este nuevo título, que considera un aliciente para seguir trabajando, mejorar la representación y promover esta manifestación cultural también a nivel autonómico.

López recordó a quienes, a lo largo de la historia, han contribuido a consolidar esta seña de identidad y agradeció el apoyo del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna, con una mención especial al área municipal de Turismo, con la que trabajan desde 2021 para conseguir este objetivo.

Una tradición con varios reconocimientos

El título de Fiesta de Interés Turístico Regional se suma a otros reconocimientos nacionales e internacionales que ya acumula la Librea de Valle de Guerra. Entre ellos figuran la declaración como Bien de Interés Cultural en 2007, el premio internacional CICOP como Patrimonio Inmaterial Cultural, la insignia del Centro de Iniciativas Turísticas y el premio Amazigh como mejor acto de interés cultural.

Desde junio de 2021, la Librea forma parte también de la Plataforma de Patrimonio Inmaterial de España, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura. Estos distintivos refuerzan el valor patrimonial de una manifestación que combina historia, religiosidad popular, teatro, música y participación vecinal.

Una seña de identidad cultural

La actual representación de la Librea se recuperó en forma de obra teatral en 1982, después de algo más de una década sin celebrarse. Desde entonces se ha representado de manera prácticamente ininterrumpida, con la excepción de 2020, cuando, debido a las restricciones sanitarias, se grabó sin público y se emitió a través de redes sociales.

Aunque la primera referencia histórica conocida se remonta al menos a 1803, la tradición está vinculada al homenaje a los soldados canarios que participaron en la batalla de Lepanto y a la devoción a la Virgen del Rosario, patrona del barrio.

La escenificación se celebra el sábado más cercano al 7 de octubre y ha evolucionado con el paso del tiempo. Sus formas actuales son el resultado de una tradición viva que se ha ido enriqueciendo con las aportaciones culturales del propio pueblo de Valle de Guerra.

Participación vecinal e inclusión

La Librea implica a centenares de vecinos y vecinas en su preparación y puesta en escena. Este trabajo colectivo ha permitido investigar, recuperar, conservar y desarrollar el legado heredado de generaciones anteriores como forma de expresión cultural del pueblo.

La representación cuenta también con el acompañamiento musical de la banda Nuestra Señora de Lourdes de Valle de Guerra, que compone piezas especiales para este acto.

En los últimos años, la Librea ha incorporado una mirada más transversal, igualitaria e inclusiva. También ha ido integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y medidas de accesibilidad, como la presencia de intérpretes de lengua de signos para personas sordas y la participación de personas con discapacidad física e intelectual.

Cuatro actos para recrear la batalla de Lepanto

La representación se divide en cuatro actos. El primero funciona como introducción histórica y sitúa al público en la Europa de comienzos de 1570, con personajes como Miguel de Cervantes, Felipe II y su corte, así como el sultán turco Selim II.

El segundo acto muestra los prolegómenos del combate y los hechos que enfrentaron a las armadas cristiana y turca antes de la batalla. La fase principal llega con la recreación del enfrentamiento entre las dos flotas, dirigidas por Juan de Austria y Alí Bajá.

La representación concluye con las loas de los soldados cristianos en agradecimiento a la Virgen del Rosario por la victoria. Ese cierre mantiene el vínculo religioso y popular que ha acompañado a esta tradición durante generaciones.