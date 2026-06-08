La Laguna aborda el sinhogarismo, la salud mental y la vulnerabilidad social en unas jornadas pioneras

El Ayuntamiento de La Laguna ha celebrado la primera edición de las Jornadas sobre la Comisión Técnica de Personas sin Hogar, un encuentro centrado en el sinhogarismo, la salud mental y la vulnerabilidad social. La cita reunió a administraciones públicas, entidades sociales, profesionales sanitarios y colectivos que trabajan con personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El objetivo fue ampliar el conocimiento sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la falta de vivienda, así como presentar los programas, recursos y herramientas disponibles en el municipio.

A través de charlas y ponencias, las jornadas abordaron cuestiones como la atención integral, la intervención comunitaria, la patología dual, la exclusión residencial extrema, la salud mental y el acompañamiento social.

Una comisión técnica creada en 2021

La jornada se enmarca en el trabajo de la Comisión Técnica de Personas sin Hogar de La Laguna, creada en 2021 y liderada por el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento.

En este espacio participan recursos sanitarios y entidades sociales como el Equipo Comunitario Asertivo de Salud Mental, vinculado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Servicio Canario de la Salud; la Unidad de Salud Mental de La Laguna; la U.M.A.C. de Cáritas; Cruz Roja; San Miguel Adicciones; Fundación Don Bosco; AFES Salud Mental; Médicos del Mundo y el Servicio de Alojamiento Alternativo Municipal-MUVISA.

La comisión permite reunir en un mismo ámbito a servicios municipales, recursos sanitarios y organizaciones sociales para mejorar la detección, intervención y seguimiento de casos.

Una realidad social en crecimiento

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, explicó que el Ayuntamiento trabaja en la consolidación de los recursos para personas en situación de exclusión residencial.

Según señaló, los datos actuales reflejan una realidad en crecimiento que obliga a reforzar herramientas, infraestructuras y espacios de coordinación técnica. La edil defendió que la formación y el intercambio de experiencias son fundamentales para ofrecer respuestas más eficaces y ajustadas a las necesidades de estas personas.

Cruz también apuntó que esta línea de trabajo debe intensificarse desde todos los ámbitos, ante el incremento de personas sin recursos alojativos en numerosos territorios.

Salud mental, exclusión residencial y patología dual

El programa comenzó con la presentación del trabajo de la Comisión Técnica de Personas sin Hogar de La Laguna, a cargo de Talía Gómez.

Después, varios integrantes e investigadores de Cáritas Diocesana, como José Antonio Díez, Silvia Gutiérrez, Felipe Estévez y Elena Murcia, analizaron la situación específica de La Laguna, la atención que se presta en el municipio y los datos del Estudio de Exclusión Residencial Extrema en Tenerife.

El psiquiatra del Equipo Comunitario Asertivo, Juan Ojeda, abordó la relación entre sinhogarismo y salud mental. También intervino Nuria Leandro, técnica de la Unidad de Salud Mental de La Laguna y Tacoronte, para tratar los retos de la patología dual.

Acompañamiento e inclusión

La jornada incluyó además intervenciones de Víctor Sosa y Juan Carlos Dugo, de Cruz Roja, sobre la atención a colectivos desfavorecidos.

Por parte de AFES Salud Mental, Sara Domínguez y Sara Tadeo hablaron del acompañamiento a la salud mental en situaciones de sinhogarismo, mientras que Mónica Estévez y Patricia Ortiz abordaron el derecho a la salud, la inclusión y la migración.

El encuentro concluyó con Jusnievi Pérez, del Programa Emancipación Juvenil, que presentó el Programa Buzzeti en San Cristóbal de La Laguna.

El Ayuntamiento considera que estos espacios de formación y análisis permiten adaptar mejor los recursos municipales a una problemática que exige una respuesta integral entre servicios sociales, sanidad y entidades del tercer sector.