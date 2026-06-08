Aguere se entrega a las curiosidades y leyendas: regresa ‘La Laguna Encantada’
El programa contempla conferencias, rutas guiadas, exposiciones y actividades divulgativas
La Laguna se convertirá durante el mes de junio en escenario de una programación especial con la celebración de una nueva edición de ‘La Laguna Encantada’. Se trata una iniciativa impulsada por el Área de Turismo del Ayuntamiento que propone acercarse al municipio a través de relatos, curiosidades y leyendas.
El programa contempla conferencias, rutas guiadas, exposiciones y actividades divulgativas que se desarrollarán en distintos espacios del municipio entre los días 8 y 25 de junio, con la participación de especialistas de ámbito nacional y regional vinculados al estudio y divulgación de fenómenos insólitos, creencias populares y grandes enigmas que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia.
Invitados destacados
Entre los invitados destacados de esta edición figuran el periodista y escritor Lorenzo Fernández Bueno, conocido por sus trabajos de divulgación en televisión, radio y publicaciones especializadas, y el investigador Alex Escolà Gascón, referente internacional en el estudio científico de fenómenos considerados anómalos.
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