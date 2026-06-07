Pétalos y arena para una festividad con siglos de historia: el Corpus Christi de La Laguna despliega más de sesenta alfombras por distintos puntos de la ciudad

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna celebra este domingo su festividad más antigua gracias a la llegada del Corpus Christi. Esta cita, con más de 525 años de historia, impregnó las calles del casco histórico de talento, creatividad, cromatismo y numerosos arreglos florales.

Desde la tarde-noche del sábado y durante la mañana del domingo, decenas de personas pertenecientes a entidades sociales y culturales, colectivos vecinales, Junta de Hermandades y Cofradías y grupos parroquiales se afanaban en la confección de las más de sesenta alfombras que engalanaron distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, han realizado esta mañana un recorrido por la zona centro junto a otros miembros de la Corporación local, donde han reconocido “el arduo trabajo, esfuerzo y compromiso que demuestran estas verdaderas obras de arte, que ayudan a preservar esta tradición tan arraigada en nuestra historia y en nuestra cultura”.

10.000 flores

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Fiestas y de diferentes áreas municipales, colabora cada año con esta iniciativa, aportando en esta ocasión más de 10.000 flores como elemento destacado de estos tapices al aire libre.

Noticias relacionadas

Ya en la jornada de tarde, será el turno de la misa solemne en la Catedral, en la que tomará parte el propio Luis Yeray Gutiérrez y otros representantes municipales. Al término de la misma, tendrá lugar la habitual procesión del Santísimo.