Luis Piedrahita, lleva su humor al Teatro Leal con 'Apocalípticamente correcto'

El Teatro Leal de La Laguna acoge los días 5 y 6 de junio tres funciones de 'Apocalípticamente correcto', el último espectáculo de Luis Piedrahita. El humorista, escritor y mago llega al escenario lagunero con una propuesta que combina monólogo, reflexión y algunos elementos de ilusionismo.

Las funciones están previstas el viernes 5 de junio y el sábado 6 de junio, con tres pases en total. Habrá sesiones el 5 de junio a las 17:30 y 20:00 horas, y el 6 de junio a las 20:00 horas.

El espectáculo mantiene el estilo que ha definido buena parte de la carrera de Piedrahita: observación de la vida cotidiana, juegos de palabras, ironía y una mirada capaz de convertir detalles aparentemente pequeños en materia cómica.

Un monólogo sobre la libertad, el miedo y las contradicciones cotidianas

En 'Apocalípticamente correcto', Piedrahita propone un recorrido por temas muy distintos, desde la libertad y el miedo hasta la esperanza, la astrofísica, el horóscopo o las contradicciones de la sociedad actual. La función se mueve entre asuntos trascendentales y situaciones comunes, con el tono cercano e inteligente que caracteriza al artista.

La propia descripción oficial del espectáculo lo presenta como un monólogo que aborda cuestiones como la libertad, las anguilas eléctricas, la leche de avena o la astrofísica, mezclando pensamiento cómico y observación de la realidad.

La propuesta no busca solo provocar la risa, sino también invitar al público a mirar desde otra perspectiva temas que forman parte de la vida diaria. A través de historias, asociaciones inesperadas y reflexiones, Piedrahita construye un universo humorístico donde caben tanto las grandes preguntas como los detalles más insignificantes.

Humor, magia y mirada propia

Además del monólogo, el espectáculo incorpora elementos de ilusionismo, una disciplina muy vinculada a la trayectoria de Luis Piedrahita. Esa mezcla de humor y magia añade un componente de sorpresa a la puesta en escena.

Piedrahita ha desarrollado una amplia carrera en televisión, literatura, teatro y magia. Su humor suele apoyarse en el ingenio verbal y en una forma muy personal de observar lo cotidiano, lo que le ha permitido conectar con públicos de diferentes generaciones.

En esta nueva función, la ironía y el absurdo aparecen como herramientas para explorar el presente y sus contradicciones, sin perder el tono cercano ni la capacidad de convertir cualquier detalle en motivo de comedia.

'Carmen', del Colectivo La Cofradía, en Danza en breve

La programación del Teatro Leal también incluye este jueves, 4 de junio, la propuesta 'Carmen', del Colectivo La Cofradía, dentro del ciclo Danza en breve. La función tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala de Cámara.

La obra, creada por la bailarina y coreógrafa Paula Quintana y el artista visual Héctor Gardez, toma como punto de partida la advocación de la Virgen del Carmen para explorar la relación entre las comunidades isleñas, el mar y los símbolos religiosos dentro del imaginario oceánico.

La propuesta combina danza, lenguaje autoetnográfico, audiovisual y performance. La pieza tiene una duración aproximada de 45 minutos, a los que se suma un coloquio posterior de unos 25 minutos con los artistas.