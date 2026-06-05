La Laguna saca a licitación la renovación integral del circuito de BMX del parque de La Vega

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha sacado a licitación las obras de rehabilitación y mejora del circuito de BMX del parque de La Vega, una instalación situada cerca del centro de la ciudad y utilizada de forma habitual por deportistas y aficionados a esta modalidad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 250.410,38 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses una vez adjudicadas las obras. Las empresas interesadas en concurrir al procedimiento podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de junio.

La actuación busca renovar una infraestructura deportiva al aire libre que presenta necesidades de mejora por el uso diario y por los daños acumulados tras episodios meteorológicos adversos de los últimos años.

Una instalación deportiva de referencia en el municipio

El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, explicó que el proyecto se ha impulsado de forma coordinada con el área de Deportes. Según señaló, la intervención permitirá actuar sobre una instalación a la que acuden muchas personas para practicar BMX y otras disciplinas deportivas sobre ruedas.

El circuito del parque de La Vega forma parte de las principales zonas de deporte al aire libre del municipio. Su ubicación, próxima al casco urbano, lo convierte en un espacio accesible para usuarios habituales, clubes y colectivos vinculados a estas modalidades.

Reparación de la rampa de salida y mejora del trazado

Una de las actuaciones principales será la reparación de la rampa de salida del circuito, desde donde los deportistas se impulsan al inicio del recorrido.

Además, el proyecto contempla la mejora del resto del trazado mediante la ejecución de diferentes capas con materiales pensados para aumentar la durabilidad y seguridad de la pista. El objetivo es que la superficie resista mejor el uso continuado y reduzca los riesgos durante la práctica deportiva.

Chinea detalló que la intervención se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades detectadas por el personal técnico encargado de supervisar estas infraestructuras, así como las aportaciones de deportistas, clubes y colectivos implicados.

Refuerzo del muro y mejora del vallado

El proyecto incluye también intervenciones complementarias. Una de ellas será el refuerzo del muro de contención situado en una de las curvas principales del circuito. Según el Ayuntamiento, este elemento podrá servir en el futuro como plataforma para la posible implantación de gradas y zonas de observación y control.

También se actuará sobre el vallado perimetral que delimita el espacio, actualmente con signos de deterioro. La mejora del cerramiento permitirá ordenar mejor el uso de la instalación y reforzar la seguridad del recinto.