La Laguna rescata en un documental más de cinco siglos de historia molinera

El Teatro Leal acogió la presentación del documental Molinos en la memoria de San Cristóbal de La Laguna, una producción impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento lagunero para divulgar la historia de los molinos del municipio y su vínculo con la elaboración tradicional del gofio.

La primera proyección estuvo dirigida a las personas mayores de La Laguna, que llenaron el patio de butacas en un acto concebido como un encuentro de memoria compartida. En total, más de 200 mayores participaron en la sesión, junto al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés.

La elección del público no fue casual. El Ayuntamiento quiso que el estreno tuviera como protagonistas a quienes han convivido de forma más directa con los molinos y con el gofio como parte de la vida cotidiana. Sus recuerdos, vivencias familiares y conocimientos ayudan a completar una historia que no siempre queda recogida en los archivos.

Un documental de 52 minutos sobre molinos, gofio y oficios tradicionales

La obra, de 52 minutos de duración, está dirigida por Teresa Velázquez y producida por Carlos Calato, ambos responsables también de la idea original. La dirección de fotografía corresponde a Teresa Ruano y al propio Calato.

El documental combina entrevistas a historiadores y a molineros con imágenes antiguas, recursos audiovisuales actuales, recreaciones realizadas con inteligencia artificial y explicaciones grabadas en los propios espacios vinculados a la actividad molinera.

El relato plantea un recorrido amplio por la evolución de estos ingenios en La Laguna. Parte de los molinos guanches y continúa con las tahonas de tracción animal, las infraestructuras movidas por agua y viento y los molinos que aún se mantienen en funcionamiento en el municipio.

Los tres molinos que siguen activos en La Laguna

La pieza dedica atención a los tres molinos que continúan trabajando en La Laguna: Gofios La Molineta, en el casco histórico; La Fuerza de Voluntad, en Las Mercedes; y el Molino de gofio Raúl, en Tejina.

Se trata de pequeños negocios familiares que mantienen viva una actividad ligada a la alimentación, la economía local y la cultura popular. Según la información municipal, alguno de ellos cuenta con más de 150 años de historia ininterrumpida, lo que refuerza su valor como testimonio de continuidad entre generaciones.

El gofio, un alimento unido a la identidad canaria

El documental sitúa el gofio como uno de los grandes hilos conductores de la historia molinera. Este alimento, elaborado a partir de cereales tostados y molidos, forma parte de la cultura alimentaria de Canarias y ha tenido una presencia destacada en la dieta de muchas generaciones.

En La Laguna, los molinos no solo han sido espacios de producción. También han funcionado como lugares de encuentro, transmisión de saberes y memoria familiar. Esa dimensión social es una de las claves que el documental pretende recuperar.

Patrimonio material, inmaterial y productivo

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó durante el acto que los molinos representan una tecnología, una economía y una forma de vida que han influido en el territorio, la alimentación y la cultura popular del municipio. También subrayó la necesidad de conservar los tres molinos que siguen abiertos, al tratarse de negocios familiares transmitidos de generación en generación.

Por su parte, Adolfo Cordobés defendió que el documental contribuye a ampliar la mirada sobre el patrimonio lagunero. La ciudad es reconocida internacionalmente por su trazado urbano y su arquitectura, pero también conserva un patrimonio productivo e inmaterial que necesita espacios de difusión.

Los mayores, protagonistas de la primera proyección

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, puso el acento en el carácter social del estreno. Según explicó, las personas mayores son depositarias de la memoria viva de los molinos y del gofio, no como símbolos abstractos, sino como elementos presentes en su alimentación, en su vida comunitaria y en sus vínculos familiares.