La Laguna rehabilita el adoquinado de varias calles del casco histórico

El Ayuntamiento de La Laguna ha avanzado durante el último mes en su plan de rehabilitación del adoquinado del casco histórico, con trabajos de reposición, saneamiento y reparación de losetas en varias calles del centro de la ciudad.

Las actuaciones han sido desarrolladas por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y se han centrado en puntos donde se habían detectado pequeñas roturas, desperfectos o piezas en mal estado. Según el área municipal, parte de estos daños están relacionados con el paso de vehículos de reparto y con la circulación en algunos cruces donde todavía se permite el tráfico rodado.

Intervención en Tabares de Cala

Una de las actuaciones principales se ha desarrollado en la calle Tabares de Cala, a la altura del cruce con San Agustín. En este punto, el Ayuntamiento llevó a cabo una intervención de mayor alcance, que obligó a levantar el pavimento del tramo afectado para sanearlo y volver a colocar el material definitivo.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que en esta zona también se han sustituido válvulas y tapas de registro dañadas, además de realizar tareas de mantenimiento en la base de la superficie antes de colocar de nuevo el adoquinado.

Los trabajos pendientes se aplazan al verano

El Ayuntamiento ha decidido aplazar hasta los meses de verano las actuaciones pendientes en los cruces de Tabares de Cala con la calle Carrera y con Herradores. La intención es hacer coincidir estos trabajos con el parón de la actividad lectiva y limitar así el impacto en la movilidad del entorno.

Esta planificación por fases busca que las obras no coincidan con los periodos de mayor actividad cotidiana en el centro, especialmente en una zona con tránsito peatonal, actividad comercial, servicios y circulación regulada.

Calles incluidas en el plan de reparación

Además de Tabares de Cala, la planificación municipal incluye actuaciones en otras calles del casco histórico. Entre ellas figuran San Agustín, Viana, Alcalde Alonso Suárez Melián, Bencomo y Obispo Rey Redondo, conocida popularmente como la Carrera.

Los trabajos también han llegado al entorno de la plaza del Cristo, donde desde hace meses se han atendido demandas de vecinos y usuarios del Mercado. En esa zona se habían comunicado problemas por losetas deterioradas o en mal estado, por lo que el Ayuntamiento ha incluido el área dentro de la planificación global de reparación.

Reparaciones para mejorar seguridad y accesibilidad

El objetivo de estas actuaciones es mejorar el estado de conservación de las calles y reducir riesgos asociados a losetas levantadas, rotas o deterioradas. En un casco histórico con un elevado uso peatonal, el mantenimiento del pavimento resulta clave para la seguridad y la accesibilidad.

La reparación del adoquinado también tiene importancia patrimonial. La Laguna cuenta con un conjunto histórico de alto valor urbano, y el Ayuntamiento dispone de un área específica de Patrimonio Histórico dedicada a la divulgación, protección y puesta en valor de estos bienes.

Búsqueda de materiales más resistentes

El concejal Ángel Chinea recordó que el Ayuntamiento trabaja en una estrategia paralela para mejorar la conservación de las calles peatonales de la ciudad. Esa línea incluye el análisis de materiales alternativos y la realización de pruebas para encontrar superficies más duraderas.

El objetivo es lograr pavimentos con mayor resistencia al paso de vehículos, especialmente en zonas donde el tránsito de reparto, servicios o emergencias puede afectar al adoquinado tradicional.

El reto municipal pasa por conservar la imagen del casco histórico y, al mismo tiempo, adaptar las calles a los usos actuales. Esto implica reparar los daños ya existentes, planificar nuevas intervenciones y estudiar soluciones que permitan alargar la vida útil del pavimento.