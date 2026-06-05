La Laguna recupera el antiguo Corpus con el desfile ‘Diablos y Tarasca’ ante miles de personas

El casco histórico de La Laguna volvió a convertirse este jueves en escenario de una de las propuestas culturales más singulares del municipio. Miles de personas siguieron por las calles del centro una nueva edición del desfile Diablos y Tarasca, una iniciativa que recupera y actualiza parte del universo simbólico del antiguo Corpus Christi lagunero, considerado durante siglos una de las celebraciones más relevantes de la ciudad.

La comitiva reunió a más de 500 participantes y llenó las calles Herradores y La Carrera de música, teatro, danza, tradición popular y referencias patrimoniales. El desfile incluyó gigantes y cabezudos, diabletes, gremios históricos, caballitos de fuego, agrupaciones musicales, colectivos teatrales y diferentes figuras alegóricas. Entre ellas destacaron el Pelícano, el Águila, el Ave Fénix y la propia Tarasca, una de las imágenes más esperadas por el público.

La propuesta fue impulsada por las concejalías de Participación Ciudadana, Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, con el objetivo de acercar a la ciudadanía una parte del patrimonio inmaterial vinculado a la historia festiva del municipio.

Más de 500 participantes en una comitiva cultural

El desfile no se planteó como una reproducción literal del pasado, sino como una reinterpretación contemporánea del antiguo Corpus de La Laguna. La puesta en escena combinó elementos históricos con lenguajes actuales de las artes escénicas, la música y las artes plásticas.

Durante el recorrido, el público pudo ver referencias a algunas de las manifestaciones populares que durante siglos formaron parte de esta celebración. Los diabletes, los gigantes y cabezudos o los caballitos de fuego formaron parte de una comitiva que buscó devolver a las calles un imaginario festivo que había perdido presencia con el paso del tiempo.

Participación vecinal, colectivos culturales y tradición

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, valoró la respuesta del público y subrayó el trabajo de las asociaciones, agrupaciones, entidades culturales y vecinos que han participado en la organización. Según el edil, la asistencia demuestra que La Laguna reconoce este patrimonio como parte de su identidad colectiva.

La iniciativa reunió a más de una docena de colectivos culturales, folclóricos, teatrales y musicales procedentes de distintos puntos de Canarias. La dirección artística corrió nuevamente a cargo de Benito Cabrera, mientras que el asesoramiento histórico fue realizado por el catedrático Manuel Hernández.

Un proyecto para recuperar el patrimonio inmaterial

El concejal de Patrimonio Histórico, Adolfo Cordobés, señaló que Diablos y Tarasca se ha consolidado como una de las iniciativas destacadas de recuperación del patrimonio inmaterial que se desarrollan actualmente en Canarias. A su juicio, rescatar el universo simbólico del antiguo Corpus permite dar visibilidad a una parte esencial de la historia cultural de La Laguna.

El desfile se enmarca en una ciudad con un fuerte peso patrimonial. El casco histórico lagunero está reconocido internacionalmente por su valor urbano e histórico, y este tipo de iniciativas refuerzan la relación entre el espacio público, la memoria colectiva y la participación ciudadana.

Cultura, turismo y comercio en el casco histórico

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, destacó la capacidad de esta propuesta para unir patrimonio, creación artística, tradición popular y participación ciudadana. También agradeció el trabajo de los colectivos y de todas las personas que han preparado esta edición durante los meses previos.

Por su parte, la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, consideró que el desfile proyecta una imagen de La Laguna vinculada a su historia, su patrimonio y su identidad. La edil defendió que propuestas de este tipo enriquecen la experiencia de quienes visitan la ciudad y ayudan a reforzar su posicionamiento como destino cultural en Canarias.