'La Laguna a Pie' regresa con rutas gratuitas, vino y productos locales

El proyecto 'La Laguna a Pie' regresa este mes de junio con una nueva edición que volverá a unir patrimonio, cultura, gastronomía y sector primario. La iniciativa, impulsada por el colectivo Ciudades a Pie y patrocinada por la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, ofrecerá 16 actividades gratuitas entre los meses de junio y noviembre en distintos puntos del municipio.

La propuesta, que alcanza su tercer año consecutivo, busca acercar a vecinos y visitantes a la historia, los paisajes y los productos locales de La Laguna a través de rutas guiadas y degustaciones. En esta ocasión, la programación combina paseos por el casco histórico con recorridos por núcleos como Guamasa, San Miguel de Geneto, Punta del Hidalgo, Bajamar, Valle de Guerra y Tejina.

Las actividades arrancarán el próximo 6 de junio en Guamasa y se prolongarán hasta noviembre. La inscripción será gratuita, aunque las plazas serán limitadas y estarán sujetas a disponibilidad. Las reservas se abrirán en los próximos días a través de la web oficial del evento.

'Al son del vino', rutas por el casco histórico con degustación en el Teatro Leal

Una de las principales líneas de esta edición será la actividad titulada 'Al son del vino', un recorrido guiado por el casco histórico de La Laguna que concluirá en el Teatro Leal. Allí, gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura, las personas participantes podrán disfrutar de una degustación de quesos y vinos de La Laguna.

Esta modalidad ya tuvo una buena acogida en la edición anterior y volverá a celebrarse con un formato de aforo reducido. Cada sesión contará con un máximo de 20 participantes, con el objetivo de favorecer una experiencia más cercana y ordenada.

Las rutas previstas dentro del casco histórico se celebrarán los días 9, 16, 23, 25 y 30 de junio, así como el 3, 10, 17, 24 y 26 de noviembre. La propuesta combina la divulgación cultural con el conocimiento de productos de proximidad, en una ciudad donde el patrimonio urbano convive con una importante tradición agrícola y ganadera.

Promoción del sector primario lagunero

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, destacó que esta iniciativa servirá como una plataforma para dar visibilidad a los productos locales y al trabajo de los profesionales del campo. Según explicó, el programa permitirá poner en valor a quienes sostienen el sector primario del municipio y mantienen una actividad que continúa siendo referencia dentro y fuera de Canarias.

El proyecto presta especial atención al producto de kilómetro cero, una fórmula que favorece el consumo de alimentos cercanos, ayuda a dinamizar la economía local y refuerza la relación entre ciudadanía, territorio y productores. En el caso de La Laguna, el vino, el queso y otros productos tradicionales forman parte de la identidad rural del municipio y de la oferta gastronómica de la comarca.

Rutas por los pueblos con gastronomía canaria y música popular

Además de los recorridos por el casco histórico, La Laguna a Pie desarrollará otras seis rutas en diferentes localidades del municipio. Estas actividades tendrán un aforo mayor, de hasta 40 personas por sesión, y se celebrarán coincidiendo con fiestas y celebraciones populares de cada zona.

Tras la primera cita del 6 de junio en Guamasa, el calendario continuará en julio con rutas por San Miguel de Geneto y Punta del Hidalgo. En agosto, la programación llegará a Bajamar; en octubre, a Valle de Guerra; y en noviembre, a Tejina.

Estas salidas incluirán una degustación de gastronomía canaria al aire libre y la actuación de una parranda, de manera que la experiencia no se limitará al paseo guiado, sino que incorporará elementos festivos, musicales y culinarios vinculados a cada entorno.