La Laguna avanza en su primer Plan Municipal de Promoción de la Salud

La Mesa Intersectorial de Protección, Prevención y Promoción de la Salud de La Laguna ha aprobado su reglamento de funcionamiento y ha avanzado en la elaboración del primer Plan Municipal de Promoción de la Salud del municipio. En la misma sesión, el órgano abordó el desarrollo de Localiza Salud, una herramienta destinada a identificar y visibilizar recursos, activos y actividades saludables disponibles en la ciudad.

La aprobación del reglamento supone un paso importante para consolidar este espacio de coordinación, en el que participan administraciones, profesionales, entidades sociales, centros educativos y otros agentes vinculados al ámbito de la salud comunitaria. El documento establece un marco estable de organización, funcionamiento y toma de decisiones.

El concejal responsable de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, Sergio Eiroa, destacó que el nuevo reglamento permitirá dar “estabilidad y continuidad” al trabajo que se viene desarrollando para construir una ciudad más saludable.

La salud como política transversal

El concejal de Sanidad, Domingo Galván, subrayó que la salud debe abordarse desde una perspectiva transversal, implicando a las instituciones y entidades que trabajan diariamente en el territorio. Este enfoque permite impulsar actuaciones que no se limitan al ámbito sanitario, sino que también incluyen la prevención, la actividad comunitaria, los hábitos saludables, el bienestar emocional y la calidad de vida.

La Mesa Intersectorial de Salud de La Laguna se constituyó en 2023 como parte de la estrategia La Laguna Saludable, con la participación de más de medio centenar de entidades, instituciones y colectivos.

Localiza Salud, una herramienta para acercar recursos a la ciudadanía

Otro de los asuntos tratados fue el desarrollo de Localiza Salud, una plataforma que permitirá organizar y clasificar los recursos saludables del municipio. Durante la sesión se presentaron nuevos criterios de valoración para mejorar la planificación de actuaciones y facilitar que la ciudadanía conozca qué servicios, espacios, actividades o iniciativas existen en su entorno.

En términos de salud comunitaria, un activo saludable puede ser un recurso, espacio, entidad o actividad que contribuye a mejorar la calidad de vida, como instalaciones deportivas, asociaciones vecinales, programas de acompañamiento, talleres, rutas saludables o servicios de apoyo social.

Hacia el primer Plan Municipal de Promoción de la Salud

La Mesa también analizó la situación actual de la salud en el municipio. Ese diagnóstico servirá para definir las prioridades del futuro Plan Municipal de Promoción de la Salud de La Laguna, un documento que orientará las políticas públicas locales durante los próximos años.

Eiroa señaló que este análisis permite identificar las necesidades reales de los vecinos y vecinas y avanzar en una herramienta que deberá marcar las líneas de actuación municipales en materia de prevención, promoción de hábitos saludables y mejora del bienestar.

La aprobación del reglamento, el avance del diagnóstico y el desarrollo de Localiza Salud suponen nuevos pasos para consolidar la estrategia municipal y convertir la participación comunitaria en medidas concretas para mejorar la vida diaria de la ciudadanía.