Cuenta atrás para equipar la Casa Anchieta, en La Laguna, y licitar su centro de interpretación

La Casa Anchieta, junto a la lagunera plaza del Adelantado, está un paso más cerca de iniciar su nueva etapa. El Ayuntamiento ultima los procedimientos administrativos para dotarla de salas expositivas y espacios de conferencias y para que acabe convertida en centro de interpretación de San José de Anchieta, segundo santo de Tenerife y primero de La Laguna.

Los datos anteriores los aporta el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, pocos días antes de la festividad de Anchieta, que tendrá lugar el próximo martes, cuando están previstos actos religiosos y una procesión. El edil indica que ya existe un proyecto definitivo y que se trabaja para su licitación por más de 300.000 euros. Todo ello después de unas prolongadas obras de rehabilitación que fueron recepcionadas por el consistorio en enero de 2024.

En aquellas fechas hubo cierta controversia. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmó que el grupo de gobierno estudiaba diferentes opciones para vincular el inmueble al patrimonio de la ciudad, lo que provocó inquietud entre colectivos defensores de la figura del Padre Anchieta, ya que existía un acuerdo plenario previo para destinar el edificio al santo lagunero.

Acuerdo unánime

El asunto quedó resuelto cuando, en abril del mismo año, todos los grupos políticos con representación municipal respaldaron por unanimidad la creación del primer centro de interpretación de Canarias dedicado a San José de Anchieta. La iniciativa contó con el apoyo de la Hermandad de San José de Anchieta y de otras entidades vinculadas a la conservación de su legado.

La Casa Anchieta fue residencia de San José de Anchieta durante sus primeros catorce años de vida y es bien de interés cultural con categoría de monumento. El edificio cuenta con 953 metros cuadrados y la rehabilitación culminada en 2024 supuso una inversión superior a los 700.000 euros. Entre las actuaciones ejecutadas destacan la instalación de un ascensor, la adaptación de aseos para personas con movilidad reducida y diversas intervenciones dirigidas a mejorar la accesibilidad y preservar los elementos patrimoniales del edificio.

El inmueble ya había experimentado obras de reforma entre 2004 y 2005, y posteriormente se ejecutaron trabajos para adaptarlo de modo provisional como sede del Obispado de Tenerife, tras lo que quedó sin uso real desde 2007. En 2016, los problemas que presentaba la cubierta tras la fachada principal obligaron a apuntalar esta zona, al detectarse una serie de deficiencias en una visita realizada por técnicos municipales.

Elementos con historia

En este edificio todavía se pueden encontrar elementos de sus primeros momentos, como son los pies derechos en planta semisótano y entresuelo, así como otros probablemente ejecutados en el siglo XVII en la planta baja y alta, y en el envigado de las plantas de las galerías. Según explicaron desde el Ayuntamiento tras las obras, se eliminaron las divisiones presentes en las tres plantas, sustituyéndose por divisiones acristaladas, con el objetivo de potenciar sus valores, “ya que con toda probabilidad formaban parte de unas galerías abiertas al sur”.

El consistorio entiende que, al recuperar estas galerías abiertas, “se rescata el patio como verdadero centro tipológico de la casa”. Y añade que las situadas en la planta alta, por motivos de “confort térmico”, se han cerrado con vidrios fijos, al no permitirse, según el criterio de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, la cubrición del patio tal y como se planteaba en el anterior proyecto de rehabilitación.