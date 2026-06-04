La Laguna instala 70 farolas solares en Valle de Guerra para mejorar el acceso a La Barranquera

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado la instalación de un nuevo sistema de alumbrado solar en la carretera de El Guincho, en Valle de Guerra, una vía que sirve de acceso al núcleo costero de La Barranquera. La actuación, impulsada por la Concejalía de Servicios Municipales, contempla la colocación de 70 luminarias solares sobre columnas de seis metros de altura.

El objetivo de la intervención es reforzar la iluminación de una carretera utilizada de forma habitual por residentes y por personas que se desplazan hasta esta zona del litoral lagunero. Según el área municipal, el proyecto responde a una demanda vecinal planteada desde hace tiempo para mejorar las condiciones de visibilidad en este tramo.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha señalado que la obra atiende una petición de los vecinos y vecinas de la zona y supone una mejora para una vía que conecta con uno de los espacios costeros más frecuentados del municipio. El edil ha defendido que este tipo de actuaciones permiten intervenir en infraestructuras que tienen un efecto directo en el día a día de la ciudadanía.

Setenta luminarias solares con regulación inteligente

El nuevo sistema estará formado por 70 puntos de luz con tecnología solar fotovoltaica. Estas luminarias funcionarán mediante energía captada durante el día y almacenada en baterías, lo que permite reducir la dependencia de la red eléctrica convencional en este tramo.

Además, la instalación contará con sistemas de telegestión para adaptar los niveles de iluminación en función de los horarios y del uso de la carretera. Esta regulación permitirá ajustar la intensidad de la luz durante la noche y optimizar el funcionamiento del alumbrado.

Baterías preparadas para periodos de baja radiación solar

El proyecto incluye baterías de larga duración diseñadas para garantizar el funcionamiento del sistema incluso en periodos prolongados con menor radiación solar. Esta característica resulta relevante en instalaciones exteriores autónomas, ya que permite mantener el servicio en condiciones meteorológicas menos favorables.

Las luminarias también incorporarán mecanismos de regulación automática durante las horas nocturnas. Con ello, el Ayuntamiento busca mejorar la eficiencia energética y adaptar el alumbrado a las necesidades reales de la vía, sin mantener niveles de iluminación superiores a los necesarios durante toda la noche.

Una actuación en una zona con protección del cielo nocturno

La instalación dispone de la correspondiente homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias, ya que se encuentra en un ámbito afectado por la normativa de protección del cielo nocturno. Este requisito es especialmente importante en Canarias, donde la calidad del cielo está protegida por su valor científico y ambiental.

El diseño del nuevo alumbrado incorpora criterios específicos para limitar el impacto lumínico sobre el entorno. La intervención tiene en cuenta las características de esta franja costera y busca compatibilizar la mejora de la iluminación con la reducción de la contaminación lumínica.

Alumbrado público, eficiencia y entorno

Fran Hernández ha indicado que la incorporación de este tipo de soluciones tecnológicas permite avanzar hacia unos servicios públicos más eficientes y adaptados a cada zona del municipio. El concejal también ha recordado que La Laguna mantiene actuaciones de mejora del alumbrado público en distintos puntos del término municipal, combinando innovación, eficiencia energética y respeto por el territorio.

La renovación y modernización del alumbrado exterior es una línea de trabajo cada vez más habitual en los municipios, tanto para mejorar la seguridad y la accesibilidad de calles y carreteras como para reducir el consumo energético y ajustar la iluminación a criterios ambientales.

Mejora del acceso a La Barranquera

La carretera de El Guincho es una de las vías de entrada a La Barranquera, un enclave costero de Valle de Guerra frecuentado por vecinos, visitantes y usuarios del litoral. La instalación del nuevo alumbrado busca mejorar las condiciones de uso de este acceso, especialmente durante las horas de menor visibilidad.

Con esta actuación, el área de Servicios Municipales continúa el proceso de modernización de la red de alumbrado público de La Laguna. El proyecto incorpora tecnología solar, control inteligente y criterios de protección ambiental en una zona donde el equilibrio entre servicio público y respeto al entorno resulta especialmente relevante.