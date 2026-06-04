La Iglesia se queda sin exención del IBI en La Laguna: el Ayuntamiento empieza a cobrarle por 20 inmuebles
El consistorio estudia dejar de eximir del impuesto a más propiedades del Obispado y analiza la titularidad de otras
El Ayuntamiento de La Laguna empieza a cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 20 propiedades de la Iglesia Católica tras confirmar que no estaban exentas de pago. Así lo dio a conocer este jueves la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, que también informó de que se sigue analizando la situación de otros bienes del Obispado de Tenerife.
Había indicado el grupo de gobierno (PSOE-CC) el pasado viernes que se seguía trabajando en el análisis de la situación catastral y de la realidad física de los inmuebles. El asunto regresó este jueves al pleno de la mano de una pregunta del portavoz de Unidas se Puede, Saúl Alberola, y se esperaba una respuesta en la misma línea a la aportada días atrás. Pero no fue así.
Liquidación del IBI de 2026
“Se ha analizado la tributación de 157 bienes de alta en el padrón del IBI”, cifró Rivero, antes de precisar que 137 de ellos están exentos del impuesto. Y sorprendió con el anuncio sobre los no exentos: “Veinte bienes inmuebles no tienen exención y ya este año se les ha liquidado el IBI correspondiente a 2026, que está en periodo voluntario”.
Para entender lo anterior hay que apuntar que la legislación vigente circunscribe la exención a los bienes de la Iglesia que cuenten con usos de carácter religioso o social. Como se recordará, el Ayuntamiento de La Laguna aprobó en 2022 estudiar el cobro y se reunió con el Obispado en 2024.
Nuevas comprobaciones
Rivero también se refirió este jueves a 26 bienes “en los que se realiza algún tipo de actividad”, 11 con “actividades asistenciales o sin ánimo de lucro” y 15 con “actividades no asistenciales”. Y agregó: “Se continúa a fecha actual trabajando para coordinar la descripción catastral con la realidad físico-jurídica de los inmuebles, así como la comprobación de aquellos en los que se realizan las actividades”.
Además, Francisca Carlota Rivero informó de que se trabaja en otro asunto que parecía haber quedado resuelto: bienes de titularidad dudosa. “Restan dos propiedades con problemas de titularidades, a las que se seguirá realizando el seguimiento para su correcta descripción, y varias parcelas omitidas en los entornos de los edificios religiosos, plazas, parques…, que habrá que regularizar su situación jurídica, pudiendo tratarse de propiedades municipales o del Obispado”.
El anterior no fue el único asunto del pleno relacionado con el IBI. También salió adelante –con los votos en contra del PP– una moción para impulsar la ordenanza municipal del recargo de este impuesto a viviendas desocupadas. El acuerdo recoge presentar, “en el plazo máximo de tres meses”, una “hoja de ruta” con ese objetivo, “incluyendo calendario, áreas responsables, fuentes de información disponibles, dificultades técnicas o jurídicas detectadas y pasos necesarios para elevar al Pleno una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.
Freno a una moción contra Pedro Sánchez
Hubo lío en el pleno por dos mociones sobre política nacional, ambas presentadas por Vox. Una “contra la corrupción de Pedro Sánchez” y otra sobre la Guardia Civil. Ninguna fue debatida. La secretaria refirió legislación en la que se establece que los asuntos plenarios deben guardar relación con el ámbito municipal y recordó un informe al respecto elaborado en 2024. El problema residía en que es práctica habitual del Pleno abordar aspectos supramunicipales. Tal es así que este jueves se trató una moción de la concejala no adscrita acerca del Instituto Social de la Marina. Juan Antonio Molina (PP) mencionó propuestas sobre el aborto, la esclavitud infantil o Mercosur. Manuel Alejandro Rodríguez (Vox) vio «arbitrariedad» y sostuvo que en 2024 se elaboró el informe tras unas iniciativas suyas, el escrito fue “sistemáticamente ignorado” hasta ahora y este jueves se volvió a acudir a ese documento. Molesto, abandonó el pleno en señal de protesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
- La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
- La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias
- Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
- La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos
- El manuscrito que muestra cómo era Canarias hace más de cuatro siglos llega a La Laguna
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico
- Paso firme para convertir la antigua estación de guaguas de La Laguna en sede de la Policía Local