La Iglesia se queda sin exención del IBI en La Laguna: el Ayuntamiento empieza a cobrarle por 20 inmuebles

El Ayuntamiento de La Laguna empieza a cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 20 propiedades de la Iglesia Católica tras confirmar que no estaban exentas de pago. Así lo dio a conocer este jueves la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, que también informó de que se sigue analizando la situación de otros bienes del Obispado de Tenerife.

Había indicado el grupo de gobierno (PSOE-CC) el pasado viernes que se seguía trabajando en el análisis de la situación catastral y de la realidad física de los inmuebles. El asunto regresó este jueves al pleno de la mano de una pregunta del portavoz de Unidas se Puede, Saúl Alberola, y se esperaba una respuesta en la misma línea a la aportada días atrás. Pero no fue así.

Liquidación del IBI de 2026

“Se ha analizado la tributación de 157 bienes de alta en el padrón del IBI”, cifró Rivero, antes de precisar que 137 de ellos están exentos del impuesto. Y sorprendió con el anuncio sobre los no exentos: “Veinte bienes inmuebles no tienen exención y ya este año se les ha liquidado el IBI correspondiente a 2026, que está en periodo voluntario”.

Para entender lo anterior hay que apuntar que la legislación vigente circunscribe la exención a los bienes de la Iglesia que cuenten con usos de carácter religioso o social. Como se recordará, el Ayuntamiento de La Laguna aprobó en 2022 estudiar el cobro y se reunió con el Obispado en 2024.

Nuevas comprobaciones

Rivero también se refirió este jueves a 26 bienes “en los que se realiza algún tipo de actividad”, 11 con “actividades asistenciales o sin ánimo de lucro” y 15 con “actividades no asistenciales”. Y agregó: “Se continúa a fecha actual trabajando para coordinar la descripción catastral con la realidad físico-jurídica de los inmuebles, así como la comprobación de aquellos en los que se realizan las actividades”.

Además, Francisca Carlota Rivero informó de que se trabaja en otro asunto que parecía haber quedado resuelto: bienes de titularidad dudosa. “Restan dos propiedades con problemas de titularidades, a las que se seguirá realizando el seguimiento para su correcta descripción, y varias parcelas omitidas en los entornos de los edificios religiosos, plazas, parques…, que habrá que regularizar su situación jurídica, pudiendo tratarse de propiedades municipales o del Obispado”.

El anterior no fue el único asunto del pleno relacionado con el IBI. También salió adelante –con los votos en contra del PP– una moción para impulsar la ordenanza municipal del recargo de este impuesto a viviendas desocupadas. El acuerdo recoge presentar, “en el plazo máximo de tres meses”, una “hoja de ruta” con ese objetivo, “incluyendo calendario, áreas responsables, fuentes de información disponibles, dificultades técnicas o jurídicas detectadas y pasos necesarios para elevar al Pleno una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.