Nueva Canarias se incorpora a la plataforma electoral de izquierdas en La Laguna

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El comité local formalizó este miércoles su incorporación a la Asamblea Ciudadana Lagunera

Miembros de la Asamblea Ciudadana Lagunera

Miembros de la Asamblea Ciudadana Lagunera / El Día

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La Laguna

El comité local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en La Laguna formalizó este miércoles su incorporación a la Asamblea Ciudadana Lagunera (ACL), en un acto celebrado en la plaza del Tranvía, en La Cuesta. Con esta adhesión, la organización canarista busca reforzar la participación ciudadana en los asuntos clave de Aguere y sumar fuerzas con el resto de colectivos y formaciones progresistas que integran este espacio, entre ellas Sí se puede, Movimiento Sumar, Izquierda Unida Canaria y Podemos.

El presidente del comité local, Óscar Izquierdo, criticó la “pasividad” del gobierno municipal PSOE-CC ante los grandes retos del municipio y defendió la necesidad de activar “espacios de encuentro y debate” para identificar las necesidades reales de barrios y pueblos. NC-BC sostiene que la ACL puede contribuir a reactivar el tejido vecinal y asociativo y a canalizar propuestas compartidas entre organizaciones, partidos y colectivos sociales.

Las cuestiones que preocupan

La formación mantiene una posición crítica con la situación actual: considera inaceptable la pérdida de fondos europeos para la transformación urbana de núcleos como La Cuesta y Taco, así como la presión turística en Anaga. También denuncia retrasos en proyectos anunciados, como el mercado municipal, el humedal, el mercado del agricultor de Valle de Guerra y soluciones para mejorar la movilidad entre casco, barrios y pueblos.

Noticias relacionadas y más

En la Comarca Nordeste, lamentan que las promesas no se traduzcan en avances y cuestionan que se concentren infraestructuras de difícil encaje —como depuradoras o perreras insulares— sin compensaciones. Por último, alertan del deterioro del centro histórico y critican unos presupuestos que, a su juicio, priorizan la programación festiva sobre los retos estructurales.

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