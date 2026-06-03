Más de mil mujeres de La Laguna participan en el programa 'Mujeres a la playa'
La iniciativa municipal fomenta el envejecimiento activo con gimnasia, aquagym, talleres, transporte gratuito y actividades en Las Teresitas
El programa 'Mujeres a la playa' vuelve a consolidarse como una de las iniciativas sociales con mayor participación en San Cristóbal de La Laguna. El proyecto, impulsado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, ha superado de nuevo el millar de mujeres inscritas en esta edición y mantiene su objetivo principal: fomentar el envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida y crear espacios de convivencia entre personas mayores del municipio.
La propuesta combina actividad física, ejercicios en el agua, talleres y encuentros al aire libre. Todo ello se desarrolla en un entorno como la playa de Las Teresitas, donde las participantes realizan sesiones guiadas por monitores y monitoras con formación específica.
El programa está pensado para que las mujeres mayores puedan adquirir nuevas habilidades físicas y cognitivas, mantenerse activas y reforzar sus relaciones sociales. Además, incluye servicio de transporte, lo que facilita la asistencia de usuarias procedentes de distintos pueblos y barrios laguneros.
Actividades físicas, talleres y convivencia
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asistió este miércoles a una de las actividades programadas al aire libre. En la sesión participaron 571 mujeres procedentes de la zona centro de la ciudad y de barrios y pueblos como San Matías, Las Mercedes, San Miguel y San Bartolomé de Geneto, El Ortigal, Punta del Hidalgo, Bajamar, El Rocío, Las Mantecas, La Cuesta y La Candelaria.
Este grupo acude a las actividades los martes y jueves. El resto de las participantes, procedentes de Valle de Guerra, Centenero y Los Baldíos, forma parte del turno de lunes y miércoles.
Durante su visita, el alcalde felicitó a las usuarias por apostar por hábitos más saludables y por participar en una alternativa gratuita de ocio, dinamización y bienestar. El programa incluye gimnasia, aquagym y talleres sobre diferentes temas que, según el Ayuntamiento, se han ido incorporando a partir de las propuestas de las propias participantes.
Una iniciativa que recorre más de 30 barrios
La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó que 'Mujeres a la playa' se ha convertido en una propuesta de referencia para este sector de la población. La iniciativa llega a mujeres de más de 30 pueblos y barrios de los seis distritos de La Laguna.
Uno de los elementos más importantes del programa es su capacidad para acercar la actividad física y la convivencia a mujeres que, en muchos casos, encuentran en estas salidas un espacio semanal para cuidarse, relacionarse y salir de la rutina.
Envejecimiento activo y salud emocional
El Ayuntamiento considera que este programa es una herramienta importante para la promoción de la salud entre las mujeres mayores. Las actividades físicas contribuyen a mejorar la movilidad, la coordinación, la resistencia y el bienestar general.
Pero el proyecto no se limita al ejercicio. También tiene una dimensión social y emocional. La participación en grupo ayuda a fortalecer vínculos, ampliar redes de apoyo y combatir situaciones de soledad no deseada, una realidad que afecta especialmente a parte de la población mayor.
Cruz señaló que la iniciativa permite mejorar tanto el estado físico como el emocional de las usuarias. Además, destacó que las actividades favorecen la relación entre mujeres de distintos pueblos y barrios, creando espacios de encuentro que van más allá de la propia jornada en la playa.
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