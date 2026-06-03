La Laguna Zona Comercial convoca una mesa de trabajo para definir la participación del comercio local en la Noche en Blanco
El encuentro, celebrado el 2 de junio, reunió a asociados, al presidente de LLZC, Iván Pérez, y a la concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, para conocer de primera mano las iniciativas del sector y diseñar colectivamente la presencia del comercio en esta cita cultural de referencia
La Laguna Zona Comercial (LLZC) celebró el pasado 2 de junio una mesa de trabajo en la que asociados y representantes institucionales compartieron propuestas para articular la presencia del comercio local en la Noche en Blanco de San Cristóbal de La Laguna, una de las citas culturales de mayor proyección del municipio.
El encuentro estuvo presidido por Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, y contó con la participación de Estefanía Díaz, concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, quien se sumó a la sesión para conocer de primera mano las inquietudes, ideas y propuestas de los comerciantes y profesionales del sector. Su presencia puso de manifiesto la voluntad del consistorio de mantener un diálogo directo y continuo con el tejido comercial de la zona.
La mesa, celebrada en horario de 14:30 a 16:30 horas, se planteó como un espacio abierto donde poder aportar ideas, plantear preguntas, debatir propuestas y definir juntos cómo quiere el comercio de la zona estar presente en esta noche de cultura y ciudad.
La reunión se enmarca, además, en el contexto de una concejalía activa en la modernización del sector: el Ayuntamiento de La Laguna impulsa en la actualidad el programa La Laguna Conecta Comercio, una iniciativa orientada a ordenar, modernizar y reforzar el tejido comercial del municipio, con la que LLZC trabaja en estrecha coordinación.
La Noche en Blanco representa una oportunidad estratégica para los establecimientos de la zona: una ocasión para ganar visibilidad, atraer nuevo público y reforzar el vínculo entre el comercio de proximidad y la ciudadanía. Con iniciativas como esta mesa de trabajo, LLZC garantiza que la voz de sus asociados esté en el centro de cada decisión que afecte a la vida comercial de La Laguna.
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