La Laguna reconoce a sus mejores deportistas en una gala marcada por la emoción

El Teatro Leal acogió este martes la Gala del Deporte Lagunero 2026, una cita organizada por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para reconocer el trabajo de deportistas, clubes, entidades, proyectos e iniciativas que han contribuido al desarrollo del deporte en el municipio.

La gala distinguió a protagonistas de diferentes disciplinas y ámbitos, desde jóvenes promesas hasta clubes consolidados, eventos deportivos, iniciativas inclusivas y proyectos vinculados al deporte en la naturaleza. También hubo espacio para la emoción, con dos reconocimientos a título póstumo a figuras muy queridas del deporte lagunero.

El presidente del OAD, Badel Albelo, fue el encargado de abrir el acto. Durante su intervención destacó que La Laguna es "tierra de deporte", no solo por la labor de sus clubes, entidades y familias, sino también por contar con espacios naturales, instalaciones deportivas y un entorno que favorece la práctica deportiva y la convivencia.

Nueve categorías para reconocer el esfuerzo deportivo

La Gala del Deporte Lagunero 2026 entregó premios en nueve categorías, cada una con un trofeo representativo. El objetivo fue visibilizar el esfuerzo, la dedicación y los valores que hay detrás del deporte local.

El reconocimiento a Promesa lagunera fue para Martín Chávez Cedrés, tras una temporada destacada en el boxeo nacional. El joven deportista se proclamó campeón de España en categoría joven, un logro que lo sitúa como una de las grandes promesas del deporte del municipio.

En la categoría Valores, igualdad y deporte inclusivo, el premio recayó en la Carrera por la ELA, una iniciativa que demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de sensibilización, solidaridad y apoyo social.

Andrea Suárez y Enrique Cruz, mejores deportistas individuales

En los reconocimientos individuales, Andrea Suárez fue distinguida como Mejor deportista individual femenina. La taekwondista se ha consolidado como una de las grandes representantes del taekwondo tinerfeño a nivel nacional.

El premio a Mejor deportista individual masculino fue para Enrique Cruz, una de las figuras más destacadas del automovilismo canario. Su trayectoria está marcada por títulos regionales, participación en competiciones nacionales e internacionales y una presencia continuada en la élite.

Ambos reconocimientos reflejan la diversidad del deporte lagunero, con disciplinas muy distintas pero un mismo denominador común: constancia, resultados y proyección.

Deportes autóctonos, naturaleza y grandes eventos

La categoría de Deportes autóctonos reconoció al Día Internacional de la Mujer y los Deportes Autóctonos, una iniciativa centrada en la preservación y difusión de las tradiciones deportivas canarias. El proyecto se ha convertido en un espacio de encuentro, igualdad y visibilización del patrimonio cultural y deportivo del Archipiélago.

En el apartado de Deporte y naturaleza, el galardón fue para la K42 Canarias Anaga Maratón, una prueba que ha logrado consolidarse como una de las grandes citas de trail en Canarias. Su capacidad para unir deporte, sostenibilidad y promoción del paisaje de Anaga la convierte en una referencia para La Laguna y para el deporte de montaña.

El reconocimiento al mejor Evento Deportivo fue para el Rally Ciudad de La Laguna, una de las citas importantes del automovilismo canario. La gala destacó su organización, crecimiento y capacidad de convocatoria. Además, esta prueba de Sport Eventos Tenerife se incorpora al International Iberian Rallye Trophy, como una de las carreras relevantes en la recta final del CCRA.

Club Voleibol Aguere y La Laguna Tenerife, protagonistas

La gala también reconoció a los clubes que llevan el nombre de La Laguna a competiciones nacionales e internacionales.

El premio a Equipo destacado fue para el Club Voleibol Aguere, tras su reciente ascenso a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol nacional. La entidad cierra así una temporada histórica y refuerza su papel dentro del deporte femenino lagunero.

El reconocimiento como Club referente fue para La Laguna Tenerife, por su presencia constante en la élite nacional, sus participaciones europeas y el impulso de su cantera. El club aurinegro se ha consolidado como uno de los grandes símbolos deportivos del municipio y del baloncesto canario.

Homenaje póstumo a Chuchi Arencibia y Pipo

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con los homenajes póstumos a dos personas muy vinculadas al deporte lagunero. Ambos reconocimientos fueron recogidos por sus familiares.

El primero fue para Jesús León Arencibia, conocido como Chuchi Arencibia, considerado por muchos como uno de los mejores árbitros de la historia del baloncesto español. También fue exdirectivo y exdelegado de campo del club aurinegro, dejando una huella profunda en el deporte de La Laguna.

El segundo reconocimiento fue para Felipe Hernández Gil, conocido como Pipo, trabajador del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y muy vinculado al día a día del Pabellón Juan Ríos Tejera. La gala destacó su dedicación, su valor humano y su contribución al buen funcionamiento del deporte en el municipio.