La Laguna mejora Las Quinteras y refuerza el alumbrado del centro histórico
Servicios Municipales renueva la red de riego, acondiciona zonas ajardinadas y pone a punto luminarias en calles del centro
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado distintas actuaciones de mejora y mantenimiento en el entorno de Las Quinteras y en varias calles del centro histórico. Los trabajos buscan mejorar la imagen urbana, conservar infraestructuras públicas y reforzar la calidad de los servicios que utiliza la ciudadanía a diario.
Una de las intervenciones más destacadas se desarrolla en el talud de Las Quinteras, considerado uno de los principales accesos al centro lagunero. En este punto se están renovando elementos de la red de riego y se está actuando sobre las zonas ajardinadas para mejorar su estado y facilitar su mantenimiento.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que estas actuaciones forman parte de la planificación ordinaria del área y se centran en espacios con especial relevancia para el municipio, por su uso diario y por su impacto en la imagen de entrada a la ciudad.
Renovación del riego y mejora paisajística
La intervención en Las Quinteras responde a una planificación iniciada a comienzos de año. El objetivo es optimizar tanto el estado de los jardines como los sistemas que permiten conservarlos en mejores condiciones.
Los trabajos incluyen la renovación de distintos elementos de la instalación de riego, la reorganización de sectores y la centralización de los sistemas de automatización. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca una gestión más eficiente del agua y un mayor control sobre la infraestructura.
Además, se está llevando a cabo una mejora paisajística en los espacios verdes del talud. La actuación contempla la reposición y refuerzo de vegetación ornamental, con el fin de homogeneizar la imagen del conjunto y mejorar su integración visual.
Puesta a punto del alumbrado público
Junto a la actuación en Las Quinteras, Servicios Municipales está desarrollando trabajos de mantenimiento del alumbrado público en distintas calles del centro.
Las labores incluyen la revisión de instalaciones, la limpieza y pintado de luminarias y soportes, así como intervenciones técnicas para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. El objetivo es garantizar una iluminación adecuada en zonas con gran actividad comercial, turística y ciudadana.
Hernández recordó que el alumbrado público necesita una atención constante y una planificación permanente, especialmente en espacios con una elevada afluencia de personas durante todo el año.
Más seguridad y mejor imagen urbana
Las actuaciones en el alumbrado contribuyen a mejorar la calidad de la iluminación, pero también tienen un efecto directo en la seguridad y en la conservación del espacio público.
El centro histórico de La Laguna concentra actividad vecinal, comercial, administrativa y turística, por lo que el mantenimiento de sus infraestructuras resulta clave para el funcionamiento diario de la ciudad.
El Ayuntamiento defiende que estas labores no siempre tienen la dimensión de una gran obra, pero sí influyen en la calidad de vida de vecinos y visitantes.
Mantenimiento diario del municipio
El concejal de Servicios Municipales subrayó que el mantenimiento del municipio no se limita a grandes intervenciones. A su juicio, muchas mejoras cotidianas permiten construir calles más agradables, accesibles y sostenibles en los distintos pueblos y barrios.
Con estos trabajos, La Laguna avanza en su estrategia de conservación del espacio público y mejora de las infraestructuras urbanas. La actuación combina el cuidado paisajístico de un acceso estratégico con la revisión de un servicio básico como el alumbrado.
- La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
- Los nuevos baños públicos del casco histórico de La Laguna serán de pago
- La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
- La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias
- Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
- La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos
- El manuscrito que muestra cómo era Canarias hace más de cuatro siglos llega a La Laguna
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico