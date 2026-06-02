La Laguna mejora Las Quinteras y refuerza el alumbrado del centro histórico

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado distintas actuaciones de mejora y mantenimiento en el entorno de Las Quinteras y en varias calles del centro histórico. Los trabajos buscan mejorar la imagen urbana, conservar infraestructuras públicas y reforzar la calidad de los servicios que utiliza la ciudadanía a diario.

Una de las intervenciones más destacadas se desarrolla en el talud de Las Quinteras, considerado uno de los principales accesos al centro lagunero. En este punto se están renovando elementos de la red de riego y se está actuando sobre las zonas ajardinadas para mejorar su estado y facilitar su mantenimiento.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que estas actuaciones forman parte de la planificación ordinaria del área y se centran en espacios con especial relevancia para el municipio, por su uso diario y por su impacto en la imagen de entrada a la ciudad.

Renovación del riego y mejora paisajística

La intervención en Las Quinteras responde a una planificación iniciada a comienzos de año. El objetivo es optimizar tanto el estado de los jardines como los sistemas que permiten conservarlos en mejores condiciones.

Los trabajos incluyen la renovación de distintos elementos de la instalación de riego, la reorganización de sectores y la centralización de los sistemas de automatización. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca una gestión más eficiente del agua y un mayor control sobre la infraestructura.

Además, se está llevando a cabo una mejora paisajística en los espacios verdes del talud. La actuación contempla la reposición y refuerzo de vegetación ornamental, con el fin de homogeneizar la imagen del conjunto y mejorar su integración visual.

Puesta a punto del alumbrado público

Junto a la actuación en Las Quinteras, Servicios Municipales está desarrollando trabajos de mantenimiento del alumbrado público en distintas calles del centro.

Las labores incluyen la revisión de instalaciones, la limpieza y pintado de luminarias y soportes, así como intervenciones técnicas para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. El objetivo es garantizar una iluminación adecuada en zonas con gran actividad comercial, turística y ciudadana.

Hernández recordó que el alumbrado público necesita una atención constante y una planificación permanente, especialmente en espacios con una elevada afluencia de personas durante todo el año.

Más seguridad y mejor imagen urbana

Las actuaciones en el alumbrado contribuyen a mejorar la calidad de la iluminación, pero también tienen un efecto directo en la seguridad y en la conservación del espacio público.

El centro histórico de La Laguna concentra actividad vecinal, comercial, administrativa y turística, por lo que el mantenimiento de sus infraestructuras resulta clave para el funcionamiento diario de la ciudad.

El Ayuntamiento defiende que estas labores no siempre tienen la dimensión de una gran obra, pero sí influyen en la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Mantenimiento diario del municipio

El concejal de Servicios Municipales subrayó que el mantenimiento del municipio no se limita a grandes intervenciones. A su juicio, muchas mejoras cotidianas permiten construir calles más agradables, accesibles y sostenibles en los distintos pueblos y barrios.

Con estos trabajos, La Laguna avanza en su estrategia de conservación del espacio público y mejora de las infraestructuras urbanas. La actuación combina el cuidado paisajístico de un acceso estratégico con la revisión de un servicio básico como el alumbrado.