La Laguna debatirá sobre movilidad sostenible con expertos, vecinos y comerciantes

El Foro Económico y Social de La Laguna (FES) continúa organizando la tercera edición de sus jornadas dedicadas a la movilidad en el municipio, una iniciativa que busca abrir un espacio de análisis, participación y propuestas sobre uno de los principales retos de La Laguna y del conjunto de Tenerife.

La jornada principal se celebrará el próximo 17 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Ciudadano El Tranvía de La Cuesta. La cita coincidirá con la Semana Europea de la Movilidad, una campaña que promueve la reflexión sobre formas de desplazamiento más sostenibles, accesibles y adaptadas a la ciudadanía.

Comercio, aparcamientos y transporte público

El encuentro reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector, entidades sociales y vecinos interesados en aportar ideas para mejorar la movilidad en La Laguna.

Entre los asuntos que se abordarán figuran la relación entre movilidad y actividad comercial, especialmente en el entorno del casco histórico; el desarrollo de las zonas de bajas emisiones; la situación de los aparcamientos en los barrios; y el papel del transporte público para reducir la congestión viaria.

La jornada pretende servir como punto de encuentro para plantear soluciones a problemas cotidianos, como las dificultades para aparcar, los desplazamientos entre barrios, la conexión con el transporte público o la necesidad de hacer más accesibles los espacios urbanos.

Una reunión preparatoria con el sector del taxi

El pasado viernes se celebró una reunión preparatoria para definir los contenidos de esta nueva edición. En ella participaron miembros de la Comisión Permanente del Foro Económico y Social de La Laguna, representantes del sector del taxi y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Domingo Galván.

Este encuentro permitió avanzar en las líneas de trabajo que marcarán la jornada de septiembre. La intención del FES es que el debate no se limite a un diagnóstico general, sino que sirva para recoger propuestas concretas y útiles para el municipio.

Actividades prácticas para distintos colectivos

Además de la jornada técnica del 17 de septiembre, el programa incluirá varias actividades de carácter práctico dirigidas a distintos colectivos del municipio.

El objetivo es fomentar la sensibilización, la participación ciudadana y la adopción de hábitos de movilidad más sostenibles. Estas actividades complementarias permitirán acercar el debate a la ciudadanía y no dejarlo solo en el ámbito institucional o técnico.

La movilidad sostenible no afecta únicamente al tráfico. También influye en el comercio, la salud, la accesibilidad, el medioambiente, la seguridad vial y la calidad de vida en los barrios.

Un reto clave para La Laguna

La Laguna afronta desde hace años importantes desafíos en materia de movilidad. Su papel como ciudad universitaria, municipio con un casco histórico protegido, núcleo comercial y territorio conectado con varias zonas residenciales convierte los desplazamientos en un asunto especialmente sensible.

La congestión en los accesos, la presión del vehículo privado, la demanda de aparcamientos y la necesidad de mejorar el transporte público forman parte de un debate que afecta a vecinos, comerciantes, estudiantes, trabajadores y visitantes.

En este contexto, el FES quiere consolidar sus jornadas como un espacio para escuchar a distintos sectores y avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales.

Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de sensibilización impulsada en el ámbito europeo para promover la movilidad urbana sostenible. La Comisión Europea recuerda que esta iniciativa se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre y culmina con el conocido día sin coches en muchas ciudades participantes.

La jornada organizada en La Laguna se enmarca en ese calendario y busca conectar el debate local con los objetivos europeos de movilidad sostenible, reducción de emisiones y mejora del espacio público.