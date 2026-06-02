La Gerencia de Urbanismo de La Laguna suma tres auxiliares administrativas para mejorar la atención ciudadana

La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha incorporado a tres nuevas funcionarias de carrera para reforzar su estructura administrativa. El acto de toma de posesión se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, después de que las aspirantes superaran el proceso selectivo convocado para cubrir plazas de auxiliar administrativo.

Las nuevas funcionarias son Carmen Nieves Coello Hernández, Yobana Díaz Díaz y María Jesús Acosta Darias, que obtuvieron las tres mejores calificaciones en el procedimiento de concurso-oposición.

El acto estuvo presidido por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto al concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés; el director técnico de la Gerencia, José Ramón Baudet; y la gerente del organismo, María Bencomo.

Un refuerzo para mejorar la gestión

El alcalde destacó que esta toma de posesión refleja el compromiso del Ayuntamiento con el servicio público y con el buen funcionamiento de la administración.

Gutiérrez recordó que la Gerencia de Urbanismo es un organismo clave para el desarrollo del municipio y señaló que contar con personal preparado es importante para responder a los retos actuales de La Laguna.

Por su parte, Adolfo Cordobés valoró el mérito de las tres profesionales que han superado un proceso exigente y destacó que su incorporación aporta estabilidad a puestos importantes dentro del área.

Más estabilidad en la administración

La incorporación de estas tres auxiliares administrativas forma parte de la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de la consolidación de los recursos humanos de la Gerencia.

El objetivo es reforzar el funcionamiento interno del organismo y mejorar la atención a la ciudadanía en una de las áreas municipales con mayor carga de trabajo.