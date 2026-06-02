La Gerencia de Urbanismo de La Laguna suma tres auxiliares administrativas para mejorar la atención ciudadana
El Ayuntamiento formaliza la toma de posesión de tres auxiliares administrativas de carrera tras superar un proceso selectivo de acceso libre
La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha incorporado a tres nuevas funcionarias de carrera para reforzar su estructura administrativa. El acto de toma de posesión se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, después de que las aspirantes superaran el proceso selectivo convocado para cubrir plazas de auxiliar administrativo.
Las nuevas funcionarias son Carmen Nieves Coello Hernández, Yobana Díaz Díaz y María Jesús Acosta Darias, que obtuvieron las tres mejores calificaciones en el procedimiento de concurso-oposición.
El acto estuvo presidido por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto al concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés; el director técnico de la Gerencia, José Ramón Baudet; y la gerente del organismo, María Bencomo.
Un refuerzo para mejorar la gestión
El alcalde destacó que esta toma de posesión refleja el compromiso del Ayuntamiento con el servicio público y con el buen funcionamiento de la administración.
Gutiérrez recordó que la Gerencia de Urbanismo es un organismo clave para el desarrollo del municipio y señaló que contar con personal preparado es importante para responder a los retos actuales de La Laguna.
Por su parte, Adolfo Cordobés valoró el mérito de las tres profesionales que han superado un proceso exigente y destacó que su incorporación aporta estabilidad a puestos importantes dentro del área.
Más estabilidad en la administración
La incorporación de estas tres auxiliares administrativas forma parte de la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de la consolidación de los recursos humanos de la Gerencia.
El objetivo es reforzar el funcionamiento interno del organismo y mejorar la atención a la ciudadanía en una de las áreas municipales con mayor carga de trabajo.
- La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
- Los nuevos baños públicos del casco histórico de La Laguna serán de pago
- La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
- La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias
- Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
- La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos
- El manuscrito que muestra cómo era Canarias hace más de cuatro siglos llega a La Laguna
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico